O Egito enviou uma mensagem oficial de agradecimento à Turquia, em razão da calorosa recepção que o astro egípcio Mohamed Salah teve após sua chegada ao clube turco Trabzonspor, em um gesto que refletiu a solidez das relações humanas e populares entre os dois países, além das crescentes relações políticas.

O astro Mohamed Salah, capitão da seleção egípcia, transferiu-se oficialmente para o clube turco Trabzonspor em uma transação de graça, após encerrar sua trajetória com o Liverpool, da Inglaterra, que se estendeu por nove anos.

O egípcio assinou um contrato válido por duas temporadas, até o verão de 2028, pelo qual receberá um salário anual de cerca de 17 milhões de euros, além de 20% dos rendimentos das vendas de produtos que levam seu nome.

Essa transferência ocorre após um acordo mútuo com a diretoria do Liverpool para encerrar seu contrato um ano antes do prazo original, dando início a uma nova fase de Salah no Campeonato Turco de primeira divisão, onde se espera que ele use a camisa número 10 e lidere a equipe em suas competições nacionais e europeias.

O ministro das Relações Exteriores do Egito, Badr Abdelatty, em coletiva de imprensa conjunta realizada nesta quinta-feira com seu homólogo turco Hakan Fidan, que faz uma visita oficial ao Cairo, expressou sua gratidão ao povo turco, afirmando: "Agradecemos ao povo turco pela calorosa recepção que o astro do Trabzonspor Mohamed Salah teve, e que tocou nossos corações".

Abdelatty acrescentou que essa recepção reflete a profundidade dos laços entre os dois povos, ressaltando que "as relações entre a Turquia e o Egito já são construídas sobre bases sólidas", numa referência ao grande avanço que as relações bilaterais têm vivido no último período em todos os níveis.

As declarações do ministro egípcio ocorrem em meio a uma ampla repercussão nas ruas da Turquia com a chegada de Salah a Trabzon, onde milhares de torcedores do clube o receberam no aeroporto, em uma cena que teve ampla cobertura da imprensa nos dois países.