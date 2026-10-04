O ministro da Economia de Portugal, Manuel Castro Almeida, afirmou que a importância de Cristiano Ronaldo para Portugal vai muito além das fronteiras do futebol, destacando que "muitos só conhecem Portugal por causa de Cristiano Ronaldo".

Isso acontece em um momento em que os ecos da sua saída repentina da concentração da seleção nacional ainda estampam as manchetes.

O ministro explicou, em declarações divulgadas pelo site português The Resident e atribuídas ao canal Now, que Ronaldo representa um grande patrimônio para a imagem de Portugal no cenário internacional, dizendo: "Cristiano Ronaldo tem um impacto imenso no fortalecimento e na projeção da imagem portuguesa". E chegou a descrever o craque português como sendo "a empresa mais famosa de Portugal".

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Castro Almeida frisou que "não é especialista" no que diz respeito ao desentendimento futebolístico existente entre Ronaldo e o técnico Jorge Jesus, e não tentou julgar quem estava certo na crise.

Em vez disso, concentrou-se na importância mais ampla de Ronaldo para Portugal e para a sua posição internacional.

O ministro da Economia considera que esse reconhecimento mundial faz de Ronaldo um "valor e um patrimônio" para o país, e sobre isso disse: "Seria bom se Portugal conseguisse continuar a contar com esse patrimônio".

E acrescentou: "Do ponto de vista do fortalecimento da imagem e da reputação de Portugal, Cristiano possui um valor extremamente importante, e seria muito bom para Portugal continuar a aproveitar esse potencial".

A seleção portuguesa se prepara para enfrentar a Noruega na noite deste domingo, pela quarta rodada da fase de grupos da Liga das Nações da UEFA, em um momento em que o avião de Ronaldo já terá chegado a Riade, vindo de Madri, depois que o craque do Al-Nassr decidiu voltar para o seu time.