O Ministério Público está sendo implacável com Quincy Promes e pretende levá-lo à ruína financeira

Ficou claro nesta quarta-feira que Quincy Promes poderá ter de devolver milhões de euros que o ponta teria ganho com o tráfico de drogas. O advogado Geert-Jan Knoops aborda especificamente o montante que Promes poderá perder.

“O valor mencionado nos relatórios é de oito milhões de euros”, afirma Knoops, citado, entre outros, pelo Algemeen Dagblad. “Mas se esse valor realmente será exigido é totalmente incerto. Além disso, seu processo criminal ainda está em fase de recurso.”

No Tribunal de Amsterdã, está marcada para esta sexta-feira uma audiência preliminar no processo contra Promes. O atacante, que está sem clube, não estará presente, assim como seus advogados Geert-Jan Knoops e sua sócia Carry Knoops.

Geert-Jan Knoops enfatizou na quarta-feira que no “relatório de confisco” é mencionado um montante de oito milhões de euros. O que não está claro é se esse valor será recuperado apenas de Promes. “De qualquer forma, ainda não está claro o que exatamente o Ministério Público vai exigir.”

Promes foi condenado à revelia, em fevereiro de 2024, a seis anos de prisão por seu envolvimento no tráfico de drogas em grande escala. Conversas de chat interceptadas revelaram que, em janeiro de 2020, o atacante comandou traficantes para receber remessas de 650 e 712 quilos. A alfândega interceptou um desses dois carregamentos de drogas. Com o outro carregamento, foram ganhos milhões.

O ex-jogador do Ajax e da seleção holandesa negou envolvimento e recorreu da decisão. Promes acabou sendo preso em Dubai e extraditado para a Holanda. Ele já está detido há mais de um ano, aguardando seu julgamento.

Geert-Jan Knoops está insatisfeito com a atuação do Ministério Público e usa o termo “totalmente precipitado”. “Provavelmente, essa audiência preliminar tem como objetivo verificar se eles podem, de fato, dar início a esse processo agora, já que ele ainda não foi condenado em segunda instância. O julgamento ainda está por vir. E, se ele for absolvido, é claro que não precisará devolver nada.”

Pouco depois da condenação de Promes em 2024, o Ministério Público apreendeu imóveis de luxo em locais como Almere, Amsterdã, Utrecht e Abcoude. Caso ele seja novamente condenado em segunda instância e se determine que Promes deve devolver milhões de euros provenientes do tráfico de drogas, o Ministério Público poderá, caso o agressor não possa ou não queira pagar, decidir vender todos os imóveis até que todo o dinheiro seja devolvido, esclarece Knoops, para concluir.