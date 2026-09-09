O Ministério do Interior da Espanha dá razão a torcedor do Barcelona após os incidentes no Martínez Valero

Em um desdobramento surpreendente de um caso que abalou a Espanha, o Ministério do Interior espanhol abriu procedimentos disciplinares urgentes contra os agentes da Polícia Nacional que agrediram brutalmente um torcedor menor de idade do Barcelona na cidade de Elche, em uma decisão que o Ministério descreveu como tomada após ficar constatado que a conduta policial foi "de modo algum justificável".

O ministro do Interior espanhol, Fernando Grande-Marlaska, anunciou na quarta-feira, durante a sessão de interpelação ao governo no Parlamento, a abertura de uma investigação oficial sobre as alegações de má conduta grave, em resposta a uma pergunta da deputada Marta Madrenas.

Marlaska esclareceu que a investigação interna preliminar concluiu que as "informações confidenciais" devem passar por uma revisão oficial para determinar se essas ações constituem crime grave ou muito grave, ressaltando que a conduta é injustificável independentemente do fato de a pessoa portar um símbolo "totalmente legítimo", que é a bandeira da Catalunha (a senyera).

Um menor de idade e a bandeira "estelada": detalhes da agressão

Os detalhes do incidente remontam ao último dia 23 de agosto, antes da partida entre Barcelona e Elche, quando a polícia deteve um torcedor menor de idade e o prendeu com violência por portar uma bandeira "estelada", a bandeira independentista da Catalunha, nas proximidades do estádio Martínez Valero.

Um ato que o presidente do Barcelona, Joan Laporta, descreveu publicamente como "desproporcional e violento" e sem qualquer relação com a liberdade de expressão, enquanto o clube catalão emitiu um comunicado enérgico no qual condenou nos termos mais fortes o "uso excessivo e injustificado da força" contra seus sócios e torcedores.

Ampla solidariedade e um segundo incidente

O caso do jovem recebeu ampla solidariedade dentro dos muros do clube, com figuras de destaque como o astro Gavi e o presidente Laporta expressando seu apoio absoluto à vítima e a sua família.

Nesse contexto, o deputado do partido Junts denunciou a ocorrência de um incidente semelhante no último domingo em Alcorcón (Madri) com uma bandeira estelada, um incidente que o ministro apontou precisar ser "colocado em seu contexto", mas cujas circunstâncias são "completamente diferentes e distintas das de Elche".

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