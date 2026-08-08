O Ministério da Juventude e Esportes do Egito emitiu uma circular oficial dirigida aos presidentes dos conselhos de administração das federações esportivas, na qual enfatizou a necessidade de cumprir as competências legais no que diz respeito às licenças para o exercício de atividades e serviços esportivos e ao investimento esportivo, além de advertir contra a emissão de quaisquer documentos ou certificados que possam conceder a entidades ou empresas o direito de exercer a atividade em violação à lei.

O Ministério afirmou que o Escritório de Licenças das Empresas de Serviços Esportivos do Ministério da Juventude e Esportes é o órgão competente, e nenhum outro, para emitir licenças para empresas de serviços esportivos e para empresas que atuam no campo do investimento esportivo, de acordo com as leis e resoluções que regem o setor.

A circular surge no âmbito do empenho do Ministério em organizar o investimento esportivo e unificar os procedimentos relativos ao exercício das atividades e serviços esportivos, de modo a garantir a correta aplicação das disposições da lei, preservar os recursos das entidades esportivas e consolidar os princípios da governança, da transparência e do Estado de direito.

O Ministério esclareceu que constatou recentemente que algumas federações esportivas vinham emitindo certificados ou documentos relacionados ao licenciamento de certas entidades que atuam no campo dos serviços esportivos, de forma que se poderia entender como a concessão a essas entidades do direito de exercer a atividade, o que representa uma extrapolação das competências legalmente atribuídas às federações esportivas.

O Ministério enfatizou a necessidade de as federações esportivas reverem periodicamente a situação das entidades e empresas com as quais mantêm relações, verificando a validade das licenças legais emitidas a elas, e de não estabelecerem relações com qualquer empresa ou entidade que não possua a licença legal ou cuja licença tenha expirado.

O Ministério também proibiu as federações de emitir quaisquer licenças, certificados, cartas ou documentos que possam ratificar, aprovar ou autorizar o exercício de qualquer atividade de investimento ou de serviço, ou que possam ser entendidos como concessão de caráter legal para o exercício da atividade, afirmando que isso se insere nas competências exclusivas do Ministério da Juventude e Esportes, representado pelo Escritório de Licenças das Empresas de Serviços Esportivos.

O Ministério exigiu que as federações esportivas cumpram integralmente o que consta na circular e atuem em conformidade com ela a partir da data de sua emissão, cancelando ou suspendendo quaisquer procedimentos ou práticas que contrariem suas disposições.

O Ministério afirmou que as federações esportivas assumem total responsabilidade por qualquer infração ou extrapolação das disposições da circular, dentro dos limites das competências e responsabilidades legalmente estabelecidas.

A circular do Ministério da Juventude e Esportes estabelece um quadro claro para as competências das federações e do Ministério no tema das licenças para o exercício da atividade, e proíbe as federações de conceder a qualquer entidade ou empresa um documento que possa ser interpretado legalmente como uma licença para o exercício da atividade sem a obtenção da licença junto ao órgão competente.