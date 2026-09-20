O Milan conquistou uma vitória expressiva sobre o seu visitante Lecce (3 a 0), na noite de domingo, no encerramento da quinta rodada do Campeonato Italiano, retomando o caminho das vitórias após dois empates seguidos.

O Milan impôs o seu domínio sobre a partida desde o início, diante de uma clara retração do Lecce, que sofreu para construir as jogadas ofensivas e careceu de soluções no ataque, enquanto os donos da casa ficaram com a posse de bola em 73% do tempo. O goleiro Mike Maignan não enfrentou nenhuma ameaça real, limitando-se a uma única defesa ao longo de todo o confronto.

Christian Pulisic abriu o placar para o Milan aos 14 minutos, após aproveitar um passe em profundidade preciso de Strahinja Pavlovic, conseguindo marcar o seu primeiro gol nesta temporada.

O Milan seguiu impondo o seu ritmo depois do gol e manteve a superioridade até os 61 minutos, quando Adrien Rabiot ampliou para 2 a 0 após uma tabela com Gonçalo Ramos, dando à sua equipe uma vantagem confortável antes de Diego Moreira definir o duelo em definitivo.

Diego Moreira marcou o terceiro gol aos 73 minutos, com um belo chute, confirmando a superioridade do Milan e liquidando a partida sem maiores dificuldades.

O Lecce não conseguiu criar um perigo real ao gol do Milan, com exceção de uma chance aos 65 minutos, na qual Pervis Estupiñán interveio no momento certo e tirou dos donos da casa uma oportunidade que estava perto de diminuir a diferença.

Com essa vitória, o Milan manteve a sua campanha invicta no Campeonato Italiano nesta temporada e elevou o seu total para 11 pontos, subindo para a quinta posição na tabela de classificação e recuperando parte da sua confiança após a derrota para o Benfica por dois gols a zero na Liga Europa, no meio da semana.