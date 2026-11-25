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A classificação da seleção saudita sub-17 para a segunda fase da Copa do Mundo Sub-17 não foi novidade para os sauditas. É verdade que ela veio depois de uma longa ausência, mas veio de um ex-campeão mundial.

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A seleção saudita conseguiu se classificar para a segunda fase do Mundial Sub-17 ao vencer o Haiti por 2 a 1, nesta quarta-feira, no estádio Aspire Zone, em Doha, capital do Catar, pela terceira rodada do Grupo D da Copa do Mundo Sub-17, disputada no Catar.

A seleção saudita sub-17 avançou à segunda fase da Copa do Mundo Sub-17 ao chegar a 6 pontos, o que lhe garante o segundo lugar, atrás da líder França, que tem a mesma pontuação, e à frente do Uruguai, que caiu para a terceira colocação, também com a mesma pontuação.

No total, esta é a terceira vez que a Arábia Saudita supera a fase de grupos do Mundial Sub-17, depois de tê-lo feito em duas ocasiões, em 1985 e 1989.

A edição de 1989, em especial, é inesquecível: ela foi palco de um feito histórico não só para o futebol saudita, mas também para o futebol árabe e asiático em geral, quando a seleção saudita conquistou o Mundial Sub-17.

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Aquela foi a terceira edição do Mundial Sub-17, sediada pela Escócia e disputada por 16 seleções, três delas da Ásia: Arábia Saudita, Bahrein e China.

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Naquela edição, a Arábia Saudita caiu no Grupo D, ao lado de Portugal, Guiné e Colômbia. Os dois primeiros colocados avançavam às quartas de final, numa época em que a vitória valia dois pontos e o empate, apenas um.

Os jovens sauditas começaram o torneio com dois empates emocionantes. Na estreia, contra Portugal, a equipe reverteu uma desvantagem de 2 a 0 e empatou em 2 a 2 a apenas 10 minutos do fim.

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No segundo jogo, contra a Guiné, saiu na frente, mas sofreu a virada e passou a perder por 2 a 1. Ainda assim, conseguiu empatar novamente a cerca de 20 minutos do fim.

Já a terceira partida, contra a Colômbia, também teve muita emoção, apesar da falta de gols: o 0 a 0 se manteve até os dez minutos finais, quando a seleção saudita marcou o gol da vitória.

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Com esses resultados, a Arábia Saudita garantiu vaga nas quartas de final ao terminar em segundo lugar no Grupo D, com 4 pontos, atrás de Portugal, que ficou com a liderança pelo critério de gols marcados.

Como vice-líder do Grupo D, a seleção saudita enfrentou a Nigéria, primeira colocada do Grupo C, à frente da Argentina, que terminou em segundo lugar.

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O tempo normal e a prorrogação terminaram sem gols, e a decisão foi para os pênaltis, que fizeram os sauditas sorrir com uma vitória por 2 a 0.

A semifinal do Mundial foi totalmente árabe: a Arábia Saudita encarou o Bahrein, que havia liderado o Grupo A à frente da anfitriã Escócia antes de eliminar o Brasil nas quartas de final, nos pênaltis.

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A seleção saudita venceu por 1 a 0, com gol de Khalid Al-Rowaihi no início do segundo tempo, e chegou à final pela primeira e única vez em sua história.

A final foi ainda mais emocionante do que tudo o que veio antes. A Arábia Saudita parecia derrotada pela anfitriã Escócia com apenas 25 minutos de jogo, quando já perdia por 2 a 0, placar com que terminou o primeiro tempo.

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Mas os sauditas voltaram com força no segundo tempo: diminuíram aos 4 minutos e empataram aos 65, levando o jogo para a prorrogação, que terminou com o mesmo placar.

Assim como nas quartas de final, os pênaltis sorriram para a Arábia Saudita, que venceu por 5 a 4 e conquistou a Copa do Mundo Sub-17 pela primeira e única vez em sua história.

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A torcida saudita sonha em ver aquele milagre se repetir na edição Catar 2026, sobretudo depois de a seleção saudita ter protagonizado uma enorme zebra ao bater a França por 1 a 0 na segunda rodada, o que mostra sua capacidade de encarar os grandes.