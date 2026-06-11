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Mexico v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Siep Engelen

Traduzido por

O México não teve dificuldades contra a África do Sul em uma partida marcada por três cartões vermelhos

México x África do Sul
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África do Sul
Copa do Mundo

O México venceu com grande facilidade a partida de abertura da Copa do Mundo de 2026. No Estádio Azteca, na Cidade do México, a África do Sul não foi páreo para o time: 2 a 0. Julián Quiñones marcou o primeiro gol logo aos dez minutos, e o placar foi ampliado no segundo tempo. A África do Sul terminou a partida com nove jogadores após receber dois cartões vermelhos, enquanto o México também ficou com o time reduzido. 

A partida esquentou rapidamente, pois depois que o goleiro sul-africano Ronwen Williams fez uma defesa sublime em um chute de Raúl Jiménez, ele acabou levando um gol aos 9 minutos. Após um erro grave na construção de jogada, Quiñones aproveitou e chutou por entre as pernas de Williams, mandando a bola para o fundo da rede: 1 a 0. 

Com isso, ele seguiu os passos de Enner Valencia, que há quatro anos abriu o placar contra o Catar, como o primeiro artilheiro da fase final da Copa do Mundo. Depois disso, os mexicanos diminuíram o ritmo e a África do Sul passou a ter mais posse de bola, mas isso não se revelou muito bem-sucedido. A equipe do técnico Hugo Broos não conseguiu criar nenhuma chance. 

Por outro lado, o México ainda se mostrou perigoso em alguns momentos. Quiñones tentou com um chute de longe e Williams teve que intervir novamente em uma jogada de Jiménez. Pouco antes do intervalo, Quiñones foi quem esteve mais perto do segundo gol, mas sua bola colocada acertou a trave. 

Assim, o dano ficou limitado para os sul-africanos, mas eles continuaram, após o intervalo, a sofrer com perdas de bola perigosas no seu próprio campo. O México não aproveitou logo de cara, mas recebeu uma ajuda extra. Sphephelo Sithole, que já havia cometido um erro no 1 a 0, derrubou Brian Gutierrez, que avançava, e foi expulso com cartão vermelho. 

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Por um momento, parecia que a vantagem numérica não ajudava o México, mas, pouco antes do intervalo para hidratação no segundo tempo, saiu o 2 a 0: Jiménez cabeceou com precisão um cruzamento de Roberto Alvarado para o fundo da rede. Com isso, o jogo estava decidido, e os três pontos para o México estavam garantidos. 

O final da partida não foi muito emocionante, embora ainda tenham ocorrido dois cartões vermelhos. Themba Zwane pareceu dar um soco no adversário e foi expulso após intervenção do VAR, e em seguida o zagueiro mexicano César Montes também recebeu cartão vermelho por derrubar com violência um jogador que avançava. Assim, a partida terminou em 2 a 0, garantindo os primeiros pontos para o México.

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