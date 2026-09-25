Parece que o Barcelona não se limitou a mudar suas peças dentro de campo, mas também iniciou uma revolução silenciosa nos bastidores. Desde a chegada de Benjamin Kugel, novo chefe do departamento de preparação física da equipe principal, a forma de trabalho mudou radicalmente, em meio a elogios dentro do vestiário ao nível físico excepcional apresentado pelos jogadores durante o início da temporada.

Kugel, de 46 anos, chegou ao Barcelona neste verão a pedido direto de Hansi Flick, que quis reformular a metodologia de preparação física após diversos desentendimentos com o antigo preparador Julio Tous. A tensão entre as duas partes havia chegado a um ponto que levou Flick a ameaçar deixar o clube caso a crise não fosse resolvida antes do início do período de pré-temporada.

Desde sua chegada, Kugel focou em liberar o máximo potencial físico de cada jogador por meio de programas individuais adequados às suas necessidades. Também retomou o uso dos pesos na academia, depois de ter reduzido significativamente o uso das faixas de resistência, mantendo-as em casos limitados para jogadores nos quais se mostraram adequadas, como Pedri.

Ele também elaborou um programa específico de recuperação após as partidas, ao qual se submetem todos os jogadores, titulares e reservas, com diferentes intensidades de treino de acordo com os minutos de participação; os reservas recebem cargas maiores para compensar sua menor participação, segundo informou o jornal espanhol "As".

Uma das principais diferenças entre Kugel e Tous está na presença diária dentro da equipe. Enquanto Tous se limitava a comparecer aos treinos uma ou duas vezes por semana e delegava muitas tarefas a seus assistentes, Kugel participa diretamente do trabalho diário, além de ter acompanhado a equipe em todas as suas partidas até agora, dentro e fora do estádio do Barcelona.









E seu papel não se limitou à preparação física, mas passou a estar presente no planejamento e na transmissão de instruções durante as partidas, o que o tornou um dos elementos influentes da comissão técnica. Kugel também fortaleceu a comunicação com os demais membros da comissão técnica, sobretudo o departamento médico liderado por Ricard Pruna, por meio de reuniões semanais para análise de dados e discussão das cargas físicas, com o objetivo de evitar o desgaste dos jogadores e manter sua prontidão ao longo de toda a temporada.

O técnico alemão faz questão de manter uma comunicação constante com seus jogadores, para entender seu estado físico e psicológico, e compreender que as necessidades do jogador variam de um dia para o outro, o que permite aumentar ou reduzir a carga de treino de acordo com sua condição.

E o resultado, segundo o que se comenta dentro do vestiário, é evidente dentro de campo; o Barcelona parece mais vigoroso e superior fisicamente a seus adversários, enquanto os jogadores sentem que estão em sua melhor forma.

Mas o verdadeiro desafio para Flick e Kugel será manter esse alto nível ao longo de toda a temporada. E o mais empolgante é que fontes dentro do vestiário consideram que a equipe ainda não atingiu 70% de seu potencial físico, com a expectativa de alcançar um nível mais elevado a partir de outubro.