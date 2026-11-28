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Frank Lampard admitiu que “o melhor time venceu” após a derrota do Coventry por 3 a 0 para o Leeds, neste sábado, em Elland Road. Dominic Calvert-Lewin e Sean Longstaff, que marcou duas vezes, garantiram a vitória. O técnico do Coventry se irritou com a forma como seu time sofreu os gols, mas afirmou que o resultado não definirá a temporada e voltou as atenções para a visita do Ipswich na terça-feira.

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Lampard reconhece superioridade do Leeds

Lampard admitiu que “o melhor time venceu” após a derrota do Coventry por 3 a 0 para o Leeds em Elland Road. Em entrevista ao BBC Match of the Day, ele disse: “O melhor time venceu, isso ficou claro. O lado positivo é que raramente jogamos assim nesta temporada, talvez só contra o Arsenal, no primeiro jogo”.

Calvert-Lewin, que assinou recentemente um novo contrato , abriu o placar cinco minutos antes do intervalo. Longstaff fez o segundo nos instantes finais do primeiro tempo e, na metade da etapa final, marcou novamente para selar a vitória. Com o resultado, o Leeds subiu para o sexto lugar, enquanto o Coventry está apenas três pontos acima da zona de rebaixamento.

Técnico do Coventry lamenta os gols sofridos

“Nos últimos jogos, mostramos muita competitividade e energia, mas hoje ficamos abaixo desse nível. O Leeds estava muito bem e é um ótimo time”, continuou Lampard.

Ele acrescentou: “Os dois gols [no primeiro tempo] foram decepcionantes do nosso ponto de vista. Não dá para deixar Dominic Calvert-Lewin avançar com tanta liberdade daquele jeito. Vir aqui e assumir o controle do jogo não é fácil. É decepcionante, mas sei o quanto os jogadores estão se dedicando. O Leeds está nesta liga há dois anos e vive uma fase diferente”.

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Desempenho fora de casa preocupa cada vez mais

A derrota marcou uma volta dolorosa a Elland Road para Lampard. Em 2019, seu Derby eliminou o Leeds nas semifinais dos playoffs da Championship após o escândalo do Spygate. O Coventry venceu apenas um de seus seis jogos fora de casa pelo campeonato nesta temporada, contra o Nottingham Forest.

Lampard, porém, afirmou que o revés não tirará o time recém-promovido do rumo. “Esses jogos podem acontecer. Vão definir nossa temporada? Não. Mas a reação nas próximas partidas é importante, e é importante que a gente aprenda com isso”, disse.

Duelo com o Ipswich ganha importância

O Coventry volta à CBS Arena na terça-feira para enfrentar o Ipswich, e Lampard sabe da importância da partida. “O próximo jogo, contra o Ipswich, é do tipo que vai definir nossa temporada”, afirmou.