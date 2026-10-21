“O melhor que já vi, sem dúvida!”: Kyle Walker exalta astro do Manchester City como o companheiro de equipe mais talentoso tecnicamente com quem já jogou

Ex-capitão do Manchester City, Kyle Walker atuou ao lado de alguns dos maiores jogadores da história da Premier League. No entanto, o experiente defensor revelou que um de seus ex-companheiros de equipe se destaca dos demais quando o assunto é habilidade com a bola.
Foden é exaltado como rei da técnica
Ao longo de uma carreira de destaque, com passagens por Tottenham e Manchester City e mais de 80 jogos pela seleção da Inglaterra, Walker dividiu o campo com uma constelação de craques. “Em termos de habilidade técnica, (Foden) é provavelmente o melhor que já vi, sem dúvida”, disse Walker à talkSPORT.
Ele acrescentou: “Não tive o prazer de jogar ao lado de (Lionel) Messi, mas já estive em campo com Messi. Mas, quando se trata de talento dado por Deus, o que Foden tem é incrível. É inacreditável o que ele consegue fazer com uma bola de futebol. Sempre volto ao mesmo ponto: se Foden jogar como joga pelo Manchester City, obviamente terá lugar na seleção da Inglaterra.”
Atuação de gala na Champions League
O jogador da seleção da Inglaterra deu mais uma demonstração oportuna de sua enorme qualidade na recente goleada do Manchester City por 5 a 1 sobre o AEK Atenas, na Champions League. Foden foi o destaque da partida no Etihad Stadium, marcando três gols e dando uma assistência para conduzir a equipe de Enzo Maresca a uma vitória confortável. Com a atuação, tornou-se apenas o terceiro inglês a marcar três gols e dar uma assistência em uma única partida da Champions League, repetindo os feitos de Wayne Rooney e Raheem Sterling.
Os gols de Foden na Europa o fizeram subir no ranking histórico do clube: com 23 na competição, ele ocupa a quarta posição entre os artilheiros do City, atrás apenas de Sergio Aguero, Erling Haaland e Sterling. Os três gols contra o AEK vieram depois de um gol importante na Premier League diante do Ipswich Town, seu primeiro na competição nacional em dez meses.
Maresca apoia o principal jogador do City
O técnico do Manchester City, Enzo Maresca, tem manifestado seu apoio a Foden, apesar das dificuldades enfrentadas pelo jogador nas duas últimas temporadas. O treinador italiano expressou sua satisfação com a recente retomada do atacante e destacou sua importância para os objetivos da equipe.
“Fiquei muito feliz com Phil, mesmo antes do cartão vermelho, para ser sincero”, explicou Maresca após a vitória na Champions League. “Digo desde o primeiro dia que o considero um dos melhores jogadores ingleses. Sei o quanto ele é bom e estamos apenas tentando ajudá-lo, porque tenho certeza de que ele vai nos ajudar. Sabemos que Phil é um jogador de alto nível. Por diferentes motivos, ele teve alguns problemas nos últimos dois anos, mas sei que vai nos ajudar e o quanto ele é bom.
Iniciei minha carreira jornalística em 2011, especializando-me em jornalismo investigativo. Isso me permitiu explorar diversas áreas em profundidade e desenvolver fortes habilidades analíticas, até que decidi focar na minha primeira paixão: o futebol. Posteriormente, passei a cobrir a seleção egípcia em todas as categorias, o futebol mundial e outros esportes, como natação, tiro e squash.
Minha paixão pelo futebol começou no campo, jogando em equipes de base de vários clubes egípcios. A partir daí, dediquei-me a acompanhar o futebol mundial, a partir da Copa do Mundo de 1998, assim como o futebol local no Egito. Não me limitei a assisti-lo pela TV — até hoje acompanho os jogos do meu time favorito, o Zamalek, o clube mais vitorioso do século XX, diretamente das arquibancadas.
Não tenho um time europeu favorito, embora tenha uma simpatia pelo AC Milan devido à minha admiração por estrelas como George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho e Seedorf. Isso tornou o acompanhamento dos históricos Clássicos entre Real Madrid e Barcelona ainda mais emocionante, mantendo-me neutro nas discussões sobre os times.
Meus momentos futebolísticos mais marcantes incluem a vitória do Zamalek sobre o Ismaily e a derrota do Al Ahly para o Enppi, marcada pelo cabeceio de Sid Abdel-Naim que garantiu ao Zamalek o épico título da liga 2002–2003, bem como a doce revanche do AC Milan sobre o Liverpool na final da Liga dos Campeões de 2007, com o histórico duplo gol de Inzaghi.
Tive a sorte de trabalhar para duas das principais plataformas esportivas do Oriente Médio, Kooora e GOAL.COM, o que me proporcionou amplo conhecimento tanto do futebol árabe quanto do internacional. Em 2022, ingressei na Associação de Jornalistas do Egito e me especializo na redação de conteúdos esportivos otimizados para SEO para o Kooora.
Meu time favorito de todos os tempos: Buffon no gol; defensores: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; meio-campo: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; ataque: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.
Ao longo da minha carreira, publiquei milhares de reportagens, investigações e matérias esportivas em Kooora e GOAL.COM. Alguns destaques incluem:
“O que você acha do falafel agora, Aboutrika? Arnie Slot destrói o ‘Lobster Club’ e planeja apagar o Manchester City!”
“Aposentado do tênis, mas seu amor pelo Real Madrid é infinito… Nadal que voluntariamente tirou a camisa do Barcelona e criou metade da fortuna de Georgina!”
“Obrigado ao ingênuo Ceferin… as ambições do maior inimigo da Liga Roshn dão à Arábia Saudita uma vitória esmagadora de graça!”