“O melhor que já vi, sem dúvida!”: Kyle Walker exalta astro do Manchester City como o companheiro de equipe mais talentoso tecnicamente com quem já jogou

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Ex-capitão do Manchester City, Kyle Walker atuou ao lado de alguns dos maiores jogadores da história da Premier League. No entanto, o experiente defensor revelou que um de seus ex-companheiros de equipe se destaca dos demais quando o assunto é habilidade com a bola.

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Foden é exaltado como rei da técnica

Ao longo de uma carreira de destaque, com passagens por Tottenham e Manchester City e mais de 80 jogos pela seleção da Inglaterra, Walker dividiu o campo com uma constelação de craques. “Em termos de habilidade técnica, (Foden) é provavelmente o melhor que já vi, sem dúvida”, disse Walker à talkSPORT.

Ele acrescentou: “Não tive o prazer de jogar ao lado de (Lionel) Messi, mas já estive em campo com Messi. Mas, quando se trata de talento dado por Deus, o que Foden tem é incrível. É inacreditável o que ele consegue fazer com uma bola de futebol. Sempre volto ao mesmo ponto: se Foden jogar como joga pelo Manchester City, obviamente terá lugar na seleção da Inglaterra.”





Atuação de gala na Champions League

O jogador da seleção da Inglaterra deu mais uma demonstração oportuna de sua enorme qualidade na recente goleada do Manchester City por 5 a 1 sobre o AEK Atenas, na Champions League. Foden foi o destaque da partida no Etihad Stadium, marcando três gols e dando uma assistência para conduzir a equipe de Enzo Maresca a uma vitória confortável. Com a atuação, tornou-se apenas o terceiro inglês a marcar três gols e dar uma assistência em uma única partida da Champions League, repetindo os feitos de Wayne Rooney e Raheem Sterling.

Os gols de Foden na Europa o fizeram subir no ranking histórico do clube: com 23 na competição, ele ocupa a quarta posição entre os artilheiros do City, atrás apenas de Sergio Aguero, Erling Haaland e Sterling. Os três gols contra o AEK vieram depois de um gol importante na Premier League diante do Ipswich Town, seu primeiro na competição nacional em dez meses.





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Maresca apoia o principal jogador do City

O técnico do Manchester City, Enzo Maresca, tem manifestado seu apoio a Foden, apesar das dificuldades enfrentadas pelo jogador nas duas últimas temporadas. O treinador italiano expressou sua satisfação com a recente retomada do atacante e destacou sua importância para os objetivos da equipe.

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“Fiquei muito feliz com Phil, mesmo antes do cartão vermelho, para ser sincero”, explicou Maresca após a vitória na Champions League. “Digo desde o primeiro dia que o considero um dos melhores jogadores ingleses. Sei o quanto ele é bom e estamos apenas tentando ajudá-lo, porque tenho certeza de que ele vai nos ajudar. Sabemos que Phil é um jogador de alto nível. Por diferentes motivos, ele teve alguns problemas nos últimos dois anos, mas sei que vai nos ajudar e o quanto ele é bom.