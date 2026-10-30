O espanhol Luis Enrique, treinador do Paris Saint-Germain, elogiou o nível excepcional apresentado pelo marroquino Achraf Hakimi, depois que ele liderou a equipe parisiense à vitória sobre o Le Havre pelo placar de 5 a 1, na partida que reuniu os dois times na noite de sexta-feira, pela nona rodada do Campeonato Francês, marcando três gols e dando duas assistências.

Enrique afirmou, em declarações após a partida, que Hakimi é um líder da equipe, destacando que conhece bem suas qualidades e sua capacidade de se movimentar nas zonas ofensivas e criar gols, acrescentando: "Ele está mais próximo de um atacante, e quando temos a bola ele joga em zonas avançadas; já quando a perdemos, todos se tornam defensores. Ele é o melhor lateral-direito do mundo".

O treinador do Paris Saint-Germain explicou que o que mais lhe agrada em Hakimi não é ter marcado 3 gols em uma única partida, mas sim a manutenção de seu alto nível e sua disposição permanente para ajudar a equipe, apontando que isso representa uma grande importância para o time parisiense.

Por sua vez, Hakimi recusou-se a considerar o confronto com o Le Havre como a melhor partida de sua carreira, apesar de ter marcado seu primeiro hat-trick no nível profissional, esclarecendo que foi uma noite maravilhosa, mas que disputou outras partidas que foram mais marcantes e emocionantes para ele.

O astro marroquino acrescentou que está fazendo um início de temporada especial, e que sua contribuição para a equipe não se limita a marcar gols, mas que seus papéis variam de acordo com as necessidades das partidas, manifestando sua satisfação com seu nível e seu desejo de continuar atuando no mesmo patamar.

Hakimi confirmou sua recuperação total da lesão que sofreu na temporada passada, apontando que se sente em excelente condição física e que está pronto para dar continuidade à sua trajetória. Ele também falou sobre seu papel ofensivo, esclarecendo que está acostumado a jogar nessa posição desde pequeno, mas que, ao mesmo tempo, sabe que sua função como lateral exige dele também oferecer as garantias defensivas.

O jogador marroquino ressaltou que a ausência de alguns titulares por causa de lesões não impõe apenas a ele a tarefa de fazer um esforço adicional, mas exige de todos os jogadores que entreguem mais, afirmando que o Paris Saint-Germain é uma equipe completa e que a responsabilidade é coletiva.