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O "recomeço" de Julian Brandt no Ajax tem sido extremamente bem-sucedido até agora. O jogador de 30 anos recebe elogios de todos os lados. Agora, Jordi Cruyff contou sobre um momento muito especial que deve a Brandt.

Para o diretor técnico do Ajax, o "melhor momento" do verão foi quando o maior campeão da Holanda finalmente pôde anunciar a contratação sem custos de transferência do ex-astro do BVB. Ele revelou isso na assembleia de associados, na segunda-feira.

"Nada vazou antes. Graças a ele, também foi um momento incrível. Ele também guardou segredo", disse Cruyff sobre a surpreendente ida de Brandt para a Eredivisie. Cruyff já havia feito comentários semelhantes à emissora holandesa Ziggo Sport.

"O que realmente me deixou feliz foi Brandt. Como isso aconteceu? Ninguém sabia de nada. Absolutamente ninguém!", havia dito cerca de uma semana antes. "As pessoas saíam para jantar e, de repente, recebiam a notícia de que Brandt estava indo para o Ajax. E se perguntavam: 'Ei, não ficamos sabendo de nada disso. Como é possível?'"

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A transferência de Marc-Andre ter Stegen do Barcelona para o Ajax também foi mencionada no discurso de Cruyff. O goleiro da seleção alemã, relegado à condição de reserva permanente no clube catalão, chegou a Amsterdã por empréstimo no verão para, com minutos em campo por um clube renomado, recuperar a posição de titular no gol da seleção alemã sob o comando de Jürgen Klopp. A iniciativa deu certo: Klopp escolheu ter Stegen como seu titular na preparação para a Eurocopa de 2028. "Ele pode jogar onde quiser. E, mesmo assim, tinha a motivação para jogar pelo Ajax", elogiou Cruyff ao falar também de ter Stegen. Assim como a de Brandt, essa também foi uma "ótima contratação", segundo Cruyff.

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Como Julian Brandt reagiu às críticas de Van der Vaart?

No verão passado, o meia-atacante foi associado a clubes que, atualmente, são considerados muito mais atraentes no futebol europeu, depois que, no início de março, ficou claro que Brandt não receberia um novo contrato em Dortmund. Entre os destinos mencionados repetidamente estavam o Atlético de Madrid, como sucessor de Antoine Griezmann, e a financeiramente poderosa Premier League. No fim, porém, ele escolheu o Ajax e, certamente, não deve estar arrependido da decisão neste momento.

Em 17 jogos oficiais até agora, ele já soma oito gols e duas assistências. Suas atuações fizeram até com que Rafael van der Vaart, crítico de plantão que nunca deixa de dar uma opinião questionável, agora fique calado e aprecie o que vê.

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"Também preciso dizer que me irritaram as pessoas que ficaram completamente entusiasmadas com a transferência", havia reclamado van der Vaart pouco depois da chegada de Brandt. Ele chamou o alemão de "jogador que só rende quando tudo vai bem" e afirmou que Brandt deveria se dar por satisfeito simplesmente por poder vestir a camisa do Ajax de Amsterdã.

Mas, diante de um primeiro terço de temporada tão bem-sucedido de Brandt, até van der Vaart deu uma guinada considerável recentemente. "Ele é excelente. É o melhor jogador do Ajax", disse em meados de outubro, durante a inauguração de um campo de grama sintética em Hamburgo.

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Brandt, porém, não se abalou. Perguntado sobre a súbita demonstração de apreço, reagiu com tranquilidade em entrevista ao podcast "Spielmacher". "Isso muda muito, muito rápido. É a primeira vez que ouço essa frase", disse ele sobre o elogio de van der Vaart.

Lidar com críticas já virou rotina para Brandt. Afinal, ele foi confrontado com elas muitas vezes no BVB. Suas atuações frequentemente dividiam opiniões. Para alguns, era um jogador ofensivo excepcional; para outros, quando as coisas não iam bem em Dortmund, era o apático bode expiatório que não ganhava disputas de bola.

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Van der Vaart também pôde perceber como Brandt lida com serenidade com as críticas feitas a ele em público. "Da última vez que ele fez uma declaração diferente, também me perguntaram muito sobre isso. Não sei, minha reação é sempre: 'Só me deixem em paz com essa porcaria'", disse Brandt, que, desde então, sofreu seu primeiro revés com a camisa do Ajax.

Getty Images

Que lesão Julian Brandt sofreu?

No fim de outubro, ele se machucou sem sofrer contato de um adversário durante o primeiro tempo da vitória por 1 a 0 sobre o AZ Alkmaar. Aos 38 minutos, de repente, ele estava sentado no chão com uma expressão de dor no rosto e precisou receber atendimento e ser substituído. Sua expressão era de preocupação e indicava que a lesão poderia ser mais grave.

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Ao que tudo indica, porém, isso não se confirmou. Cruyff trouxe um alívio cauteloso ao afirmar que a lesão não era "nada sério". Ainda assim, Brandt perdeu os dois últimos jogos oficiais do Ajax antes da pausa para as seleções.