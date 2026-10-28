"Ninguém ganhou tudo. E, em ano de Copa do Mundo, a situação é ainda mais especial. A Copa tem um peso grande. Se considerarmos apenas a temporada, eu teria achado Kvaratskhelia muito interessante", disse Kroos no podcast Einfach mal Luppen, que apresenta com seu irmão Felix.

Khvicha Kvaratskhelia, jogador de ataque do Paris Saint-Germain, "teria sido a minha escolha", ressaltou Kroos, antes de elogiar: "Aos meus olhos, ele foi o melhor jogador do melhor time da Europa."

Na temporada passada, Kvaratskhelia teve papel fundamental na campanha que levou o PSG a mais um título da Liga dos Campeões. Em 16 partidas na competição, somou impressionantes 17 participações em gols (dez gols e sete assistências) e também apareceu em momentos decisivos. Foi o georgiano quem marcou o importante gol de empate em 1 a 1 no espetacular 5 a 4 sobre o Bayern de Munique no jogo de ida da semifinal e, mais tarde, fez seu segundo gol.

Khvicha Kvaratskhelia sofreu pênalti importante para o PSG na final da Liga dos Campeões

No jogo de volta, em Munique (1 a 1), ele preparou, em uma jogada brilhante, o gol que abriu o placar para os parisienses, marcado por Ousmane Dembele. Na final contra o Arsenal, Kvaratskhelia sofreu o pênalti que Dembele converteu para empatar em 1 a 1 pouco depois de uma hora de jogo e que manteve o PSG, mais tarde vencedor nos pênaltis, na partida.

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Além da Liga dos Campeões, Kvaratskhelia conquistou com o Paris o Campeonato Francês, as supercopas da França e da Uefa, além da Copa Intercontinental da Fifa. O grande problema, porém, é que o jogador de 25 anos não se classificou para a Copa do Mundo com a Geórgia e, portanto, não pôde mostrar seu futebol no maior palco de todos, como fizeram, por exemplo, Harry Kane, recém-eleito vencedor da Bola de Ouro, Kylian Mbappe e Lamine Yamal.

O fato de Kvaratskhelia ainda assim ter ficado em sexto lugar na Bola de Ouro de 2026, atrás do trio mencionado, de Rodri e de Lionel Messi, é, para Kroos, um sinal de "que ele teria tido ótimas chances sem a Copa do Mundo. Porque todos os que ficaram à frente dele tiveram um grande impacto na Copa", afirmou o ex-jogador da seleção alemã. Kroos ponderou: "Se Mbappe não tivesse disputado a Copa, não teria ficado entre os cinco primeiros. E Lamine também teria tido dificuldades para ficar entre os cinco primeiros sem o título mundial."

Mbappe, Lamine Yamal e Kane em destaque na Copa do Mundo

No torneio disputado na América do Norte, Mbappe teve diversas atuações de destaque pela França, que terminou em quarto lugar, e foi o artilheiro, com dez gols. Lamine Yamal não se destacou pelos números individuais na Copa (um gol e uma assistência), mas mostrou enorme maturidade ao jogar inteiramente em função da equipe e acabou conquistando o título com a Espanha. Já Kane foi um capitão excepcional para a Inglaterra, que terminou em terceiro lugar: com dois gols, por exemplo, evitou um vexame dos Three Lions contra a República Democrática do Congo (2 a 1) na fase de 16 avos de final e foi um dos jogadores decisivos na vitória por 3 a 2 sobre o México, um dos países-sede, nas oitavas de final.

Por isso, para Kroos, o atacante do Bayern de Munique também é um vencedor merecedor da Bola de Ouro, cuja disputa teria sido "mais aberta do que nunca". O que diferencia Kane de Mbappe e Lamine Yamal, que completaram o pódio? "Ele é o único que não fez campanha antes", observou Kroos.

O que o jogador de 36 anos quis dizer com isso: nas semanas anteriores à entrega da Bola de Ouro, na segunda-feira, Mbappe e Lamine Yamal por vezes defenderam publicamente suas candidaturas de forma bastante direta. O astro do Barcelona, por exemplo, afirmou: "Para ser sincero, acho que mereço esse prêmio este ano, pelo que conquistei." Já o atacante do Real se definiu simplesmente como o "escolhido" e demonstrou confiança na vitória: "Nenhum jogador foi melhor do que eu na temporada passada." Kane, por outro lado, não fez declarações tão presunçosas, mas ainda assim venceu por pequena margem sobre Mbappe.

Kvaratskhelia ficará afastado por muito tempo e já perdeu as chances de conquistar a Bola de Ouro de 2027

Enquanto isso, na época da entrega da Bola de Ouro, Kvaratskhelia tinha preocupações bem diferentes de sua colocação. O jogador da seleção georgiana sofreu recentemente uma ruptura do ligamento cruzado na vitória do PSG por 4 a 2 sobre o Barcelona na Liga dos Campeões e ficará afastado por meses. É possível que ele nem volte a jogar nesta temporada. "Por que eu? Nunca deixei nada ao acaso. Provavelmente me preparei para este jogo melhor do que nunca. Achei que estava preparado para tudo, menos para isso", escreveu Kvaratskhelia, abatido, no Instagram.

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Devido ao longo período de afastamento, suas chances de conquistar a Bola de Ouro de 2027 já estão perdidas. Em 2028, ele provavelmente precisaria de boas atuações na Eurocopa para entrar na disputa pelo prêmio. Kvaratskhelia e seus companheiros conseguiram se classificar para a última Eurocopa, disputada em 2024 na Alemanha, e chegaram até as oitavas de final, quando foram eliminados pela Espanha, que viria a ser campeã europeia, por 4 a 1. Ainda não está definido quem a Geórgia enfrentará nas Eliminatórias para a próxima Eurocopa, na Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda.