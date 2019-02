"O melhor está por vir", diz Vinicius Jr. após derrota para o Barcelona

Atacante lamenta revés diante dos Blaugranas e promete empenho para evoluir

Vinicius Jr. utilizou o Instagram para lamentar a derrota sofrida por 3 a 1 do Real Madrid contra o Barcelona na última quinta-feira (27), pela semifinal da Copa do Rei.

O atacante, que foi um dos destaques da partida, prometeu esforço para ajudar a equipe a se recuperar do resultado e que "as derrotas também fazem parte e às vezes é com elas que aprendemos as lições mais valiosas".

O camisa 28 foi elogiado por boa parte da torcida Merengue após o resultado e teve oportunidades de marcar gol, mas acabou falhando nas finalizações. Ele ainda contribuiu com dribles, arrancadas e passes decisivos.

O Real volta a campo contra o Barcelona no próximo sábado (2), por La Liga.