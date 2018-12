O melhor e o pior cenário do sorteio da Champions League para o Real Madrid

O sorteio definirá os confrontos das oitavas de final da UCL

Apesar da derrota retumbante do Real Madrid contra o CSKA, os blancos terminaram a fase de grupos como líder do grupo, o que significa que vão cruzar com um dos segundos classificados.

Deve recordar-se que a única condição nesta fase é cruzar com um segundo classificado de outro grupo, ou seja, a Roma não está entre os candidatos, nem as equipes do mesmo país, como o Atlético de Madrid.

Sendo assim, os possíveis rivais do Real Madrid serão:

Tottenham

Liverpool

Schalke 04

Ajax

Olympique Lyon

Manchester United

Na visão dos analistas os piores rivais para o Real serão: equipes inglesas. Começando com o Liverpool - o que significaria repetir a última final - Tottenham e, em menor medida, o Manchester United.

Rivais um pouco mais acessíveis: Schalke, Ajax e Lyon.

O sorteio dos duelos da Champions League acontece às 9h (hora de Brasília) desta segunda-feira.