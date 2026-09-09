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FC Barcelona v Feyenoord - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

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"O melhor do mundo": técnico do Feyenoord se curva diante do Barcelona e prevê a Bola de Ouro para Yamal

Bola de Ouro
Barcelona
Barcelona x Feyenoord
Feyenoord
Liga dos Campeões
L. Yamal
G. van Bronckhorst
Espanha
Países Baixos

Van Bronckhorst: Yamal é como Messi e Ronaldinho

Giovanni van Bronckhorst não procurou desculpas nem se escondeu atrás do resultado duro, após a derrota humilhante que o Feyenoord sofreu por 5 a 1 diante do Barcelona no estádio Camp Nou, na estreia da caminhada na Liga dos Campeões da Europa.

O treinador holandês fez declarações sinceras, nas quais reconheceu a enorme diferença entre as duas equipes, garantindo que o que viu no Barcelona é o melhor do mundo atualmente.

Van Bronckhorst disse, na coletiva de imprensa após a partida: "Se vocês viram a maneira como eles jogam, vão perceber que o Barcelona é o melhor time do mundo atualmente". 

E explicou que sua equipe não veio apenas para defender, mas o gol precoce do Barça mudou tudo, acrescentando: "Tivemos chances, tentamos marcar, mas os erros diante de um time com essa qualidade são extremamente custosos".

Apesar da amargura da derrota, o treinador do Feyenoord fez questão de transformá-la em uma lição valiosa para seus jogadores, afirmando: "Há muito a melhorar, você pode aprender muito com o adversário, apesar da nossa grande diferença de nível". 

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Van Bronckhorst não hesitou em apontar o Barcelona como candidato ao título europeu nesta temporada, garantindo: "O Barcelona é capaz de vencer a Liga dos Campeões da Europa".

A partida teve um caráter especial para Van Bronckhorst, que retornou ao clube cuja camisa vestiu como jogador, ao dizer: "Eu estava concentrado no jogo, e reconheci algumas pessoas que cumprimentei, tenho memórias muito bonitas neste clube". 

Ele também agradeceu ao treinador Hans Flick após os elogios ao desempenho do Feyenoord apesar do resultado: "Foi muito gentil da parte de Flick dizer que ficou impressionado conosco, que pressionamos com força e que não nos limitamos apenas a defender".

Van Bronckhorst encerrou sua fala com um elogio excepcional ao jovem craque do Barcelona, Lamine Yamal, ao dizer: "Nessa idade, ele já conquistou tudo. Os torcedores o adoram, ele pode vencer a Bola de Ouro, eu o vejo como Messi e Ronaldinho".

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