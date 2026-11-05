Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
FC Bayern München v Borussia Dortmund - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Traduzido por

O melhor do mundo define oficialmente seu futuro: Harry Kane renova contrato com o Bayern de Munique

Mercado da bola
H. Kane
Mainz x Bayern de Munique
Mainz
Bayern de Munique
Bundesliga
England
Alemanha

O artilheiro inglês põe fim às especulações

Tradição Esportiva
Globoplay

Globoplay

✅ Possui os direitos para transmitir dois jogos ao vivo por rodada na TV fechada, focando nas partidas das equipes mais populares como o Bayern de Munique.

✅ A assinatura do Globoplay com canais ao vivo também garante acesso aos jogos do Brasileirão, Copa do Brasil e outras grandes competições do calendário nacional.

✅ Permite assistir aos jogos tanto pelo decodificador clássico da operadora quanto pelo aplicativo do Globoplay em Smart TVs, celulares e tablets.

Preço inicialR$ 54,90 por mês
Futebol Grátis
SportyNet Logo

SportyNet

✅ A emissora exibe três partidas por rodada do campeonato, sendo duas delas transmitidas de forma totalmente gratuita e uma exclusiva no pay-TV (SportyNet+).

✅ As partidas gratuitas podem ser acompanhadas diretamente pelo canal oficial no YouTube, sem exigir assinaturas, cadastro de cartões ou vínculos com operadoras.

✅ A transmissão via internet oferece uma linguagem focada no público jovem, com leitura de chat ao vivo e fácil acesso em qualquer dispositivo móvel.

Preço inicialR$ 0,00

O Bayern de Munique anunciou oficialmente, na manhã desta quinta-feira, a renovação do contrato de seu atacante inglês Harry Kane, recém-premiado com a Bola de Ouro como melhor jogador do mundo em 2026, que seguirá no clube até junho de 2029, pondo fim às especulações sobre seu futuro.

O contrato anterior de Kane se encerrava ao fim da atual temporada, enquanto o nome do atacante inglês esteve ligado nos últimos anos ao interesse de diversos grandes clubes europeus, entre eles Barcelona e Real Madrid.

Desde que chegou ao Bayern de Munique, Kane conquistou dois títulos do Campeonato Alemão, uma Copa da Alemanha, além de dois títulos da Supercopa da Alemanha.

O atacante inglês disputou 161 partidas oficiais pelo Bayern de Munique, nos âmbitos nacional e continental, nas quais marcou 156 gols.

Próximas partidas
M05

M05

Bundesliga

07 de nov. de 2026

FCB

FCB

Kane afirmou, em declarações ao site de seu clube: "Sinto que estou em casa no Bayern. Amo o clube e a cidade de Munique, temos um time excelente e um treinador incrível, que é Vincent Kompany. Sinto orgulho de fazer parte deste clube, e minha família está muito feliz aqui. Eu queria ficar, estou muito empolgado com o futuro e quero continuar conquistando títulos com este grande clube".

Por sua vez, Herbert Hainer, presidente do Bayern de Munique, elogiou o atacante inglês, dizendo: "Ele se tornou uma parte muito especial da história do Bayern. Harry Kane superou todas as expectativas existentes no futebol e já conquistou um lugar especial no coração da torcida como uma das figuras esportivas mais marcantes da nossa era".

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google