O Bayern de Munique anunciou oficialmente, na manhã desta quinta-feira, a renovação do contrato de seu atacante inglês Harry Kane, recém-premiado com a Bola de Ouro como melhor jogador do mundo em 2026, que seguirá no clube até junho de 2029, pondo fim às especulações sobre seu futuro.

O contrato anterior de Kane se encerrava ao fim da atual temporada, enquanto o nome do atacante inglês esteve ligado nos últimos anos ao interesse de diversos grandes clubes europeus, entre eles Barcelona e Real Madrid.

Desde que chegou ao Bayern de Munique, Kane conquistou dois títulos do Campeonato Alemão, uma Copa da Alemanha, além de dois títulos da Supercopa da Alemanha.

O atacante inglês disputou 161 partidas oficiais pelo Bayern de Munique, nos âmbitos nacional e continental, nas quais marcou 156 gols.

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Kane afirmou, em declarações ao site de seu clube: "Sinto que estou em casa no Bayern. Amo o clube e a cidade de Munique, temos um time excelente e um treinador incrível, que é Vincent Kompany. Sinto orgulho de fazer parte deste clube, e minha família está muito feliz aqui. Eu queria ficar, estou muito empolgado com o futuro e quero continuar conquistando títulos com este grande clube".

Por sua vez, Herbert Hainer, presidente do Bayern de Munique, elogiou o atacante inglês, dizendo: "Ele se tornou uma parte muito especial da história do Bayern. Harry Kane superou todas as expectativas existentes no futebol e já conquistou um lugar especial no coração da torcida como uma das figuras esportivas mais marcantes da nossa era".