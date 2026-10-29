No site oficial da Bola de Ouro, torcedores puderam escolher, entre os jogadores que venceram o prestigiado prêmio mais de uma vez, qual conquista, de qual ano, consideravam a mais significativa.

No resultado da votação, divulgado na noite de quarta-feira, Ronaldo ficou no topo. Mais precisamente, os votantes escolheram sua conquista da Bola de Ouro de 2008 como B.O.A.T., sigla de Best of All Time, ou "melhor de todos os tempos".

Em 2008, Ronaldo, então com 23 anos, havia conquistado a Bola de Ouro pela primeira vez. Ainda jogador do Manchester United, ele vinha de uma temporada 2007/08 extraordinária: com os Red Devils, conquistou não apenas o título inglês, mas também a Champions League pela primeira vez na carreira. Somando todas as competições, marcou 42 gols e deu nove assistências, além de terminar como artilheiro tanto da Premier League quanto da Champions League.

Melhor Bola de Ouro de todos os tempos: Ronaldo e Messi ocupam as 12 primeiras posições

Com a conquista de 2008, a primeira de suas cinco Bolas de Ouro, CR7 superou na votação dos torcedores seu antigo rival de longa data, Lionel Messi. O argentino ficou em segundo lugar com seu triunfo de 2012, seguido novamente por Cristiano Ronaldo, em terceiro, com a conquista de 2017. Messi e CR7, aliás, ocupam entre si as 12 primeiras posições da lista. O primeiro jogador além dos dois é Ronaldo Nazário, em 13º lugar com a Bola de Ouro de 2002.

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Ronaldo, que joga no Al-Nassr, da Arábia Saudita, desde o início de 2023, trabalha atualmente para alcançar a marca de 1.000 gols na carreira. O atacante de 41 anos soma 982 gols, portanto não está longe.

Messi, que havia levado a Argentina à final da Copa do Mundo no verão, voltou a figurar entre os primeiros colocados na votação da Bola de Ouro deste ano. O jogador de 39 anos do Inter Miami ficou em quinto lugar, atrás de Rodri, Lamine Yamal, Kylian Mbappe e do recém-premiado Harry Kane.