O melhor de sua carreira... Mohamed Salah se despede do Liverpool com uma goleada sobre seus ídolos

O egípcio Mohamed Salah, astro do Liverpool, clube inglês, deixou o time com alguns recordes que o colocam no topo da história do clube.

Salah deixou o Liverpool no final da última temporada, após nove anos no estádio de Anfield, período em que conquistou vários títulos, entre os quais se destacam duas edições da Premier League e uma da Liga dos Campeões.

De acordo com o site “thisisanfield”, especializado em notícias sobre o Liverpool, o astro egípcio detém a maior porcentagem de vitórias na história do clube inglês, entre os jogadores que disputaram mais de 400 partidas.

“Mo” disputou 442 partidas com os “Reds” em diversas competições, vencendo 276 delas, o que representa uma porcentagem de 62,4% — a maior da história do Liverpool.

Salah superou Kenny Dalglish, que conquistou 308 vitórias em 515 partidas, com uma porcentagem de 59,8%, e Alan Hansen, que venceu 364 das 620 partidas disputadas, com 58,7%, bem como seu ex-companheiro Jordan Henderson, que venceu 58,5% de suas partidas.

Nesses 442 jogos, o astro egípcio marcou 257 gols, com uma média de um gol a cada 139 minutos — a maior média da história do Liverpool entre todos os jogadores que marcaram mais de 100 gols.

Vale lembrar que Mohamed Salah ainda não definiu seu futuro até o momento, já que seu nome está sendo associado a uma possível transferência para alguns clubes, como o Aston Villa, da Premier League, o Kansas City, dos Estados Unidos, e o Al-Hilal, da Arábia Saudita.