O prêmio Bola de Ouro consertou a relação tensa que havia entre Cristiano Ronaldo, capitão do Al-Nassr da Arábia Saudita, e os dirigentes da seleção de Portugal ao longo do último período.

A revista francesa "France Football" anunciou, ontem, quarta-feira, a coroação de Ronaldo com o prêmio "BOAT", como o melhor jogador da história entre os vencedores da Bola de Ouro, em referência à conquista do troféu no ano de 2008, pelo Manchester United.

O astro português superou seu rival argentino Lionel Messi na votação, com "La Pulga" ficando na segunda colocação pela Bola de Ouro que venceu no ano de 2012, pelo Barcelona.

A conquista do prêmio por Ronaldo levou a conta oficial da seleção de Portugal na rede social "X" a parabenizá-lo, escrevendo: "De 2008 para a eternidade, a melhor Bola de Ouro da história é portuguesa. Parabéns, capitão".

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Os parabéns funcionaram como um novo elo de ligação entre Ronaldo e a seleção de Portugal, desde a crise que ocorreu durante a última data Fifa, por conta de sua ausência na partida contra a Noruega pela Liga das Nações da Europa.

Ronaldo deixou a concentração da seleção de Portugal antes do confronto contra a Dinamarca, o que levou a federação de futebol a decidir posteriormente suspendê-lo por 30 dias, com término antes da próxima data Fifa, além de multá-lo em 255 euros.

Jorge Jesus, o treinador da seleção de Portugal, também decidiu convocar o "Foguete da Madeira" para a lista preliminar ampliada para a disputa da data Fifa durante o próximo mês de novembro.

Ronaldo é considerado o jogador mais marcante da história da seleção de Portugal, tendo contribuído para a conquista de 3 títulos, que são a Eurocopa de 2016 e a Liga das Nações da Europa de 2019 e 2025, além de ser o maior artilheiro histórico da seleção.