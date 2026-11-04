A Confederação Africana de Futebol (CAF) revelou nesta quarta-feira a lista dos indicados ao prêmio de melhor jogador da África em 2026, que levantou muitas dúvidas.

A lista teve uma presença marroquina de destaque, com o trio: Achraf Hakimi, estrela do Paris Saint-Germain, Brahim Díaz, jogador do Real Madrid, e Ismael Saibari, jogador do Bayern de Munique.

As estrelas de Marrocos enfrentam forte concorrência de Senegal, que esteve presente com o trio Ismaïla Sarr, jogador do Crystal Palace, Pape Gueye, jogador do Villarreal, e Sadio Mané, estrela do Al-Nassr saudita.

A lista de indicados também incluiu o marfinense Amad Diallo, jogador do Manchester United, o congolês Yoane Wissa, jogador do Newcastle United, o ganês Antoine Semenyo, jogador do Manchester City, e o sul-africano Tiboho Mokoena, jogador do Sundowns.

O melhor do continente: Marrocos tem mais direito ao prêmio

Olhando para a lista de indicados, a realidade confirma que o prêmio deve ir para um jogador marroquino, diante da conquista do título da última Copa Africana de Nações, em meio a uma atuação marcante de Brahim Díaz e dos demais jogadores.

Isso somado à boa fase da seleção marroquina e sua chegada às quartas de final da Copa do Mundo de 2026, eliminada pela França, em meio ao brilho de muitas das estrelas de Marrocos.

No âmbito dos clubes, embora Díaz não tenha mostrado muito com o Real Madrid, que terminou sem nenhum título, os outros dois marroquinos estiveram à altura.

Achraf Hakimi conquistou o título da Liga dos Campeões da Europa pela segunda temporada consecutiva com o Paris Saint-Germain, além do Campeonato Francês, da Supercopa da Europa e da Copa Intercontinental.

Ele também esteve na lista de indicados ao prêmio da Bola de Ouro, conquistado pelo inglês Harry Kane, estrela do Bayern de Munique, há poucos dias.

Já Ismael Saibari fez uma temporada de destaque com o PSV Eindhoven antes de se transferir para o Bayern de Munique, e teve uma atuação excelente com a seleção de Marrocos, especialmente na Copa do Mundo, onde marcou 3 gols.

Senegal: Mané e Sarr em destaque

Por outro lado, Senegal disputa a corrida com três jogadores, entre os quais se destaca Sadio Mané, que esteve na lista do último prêmio da Bola de Ouro.

Mané foi um dos principais jogadores de Senegal na Copa Africana de Nações, mas não teve uma boa atuação na Copa do Mundo, onde se limitou a dar uma assistência antes da eliminação nas oitavas de final diante da Bélgica. Ele também venceu o Campeonato Saudita com o Al-Nassr.

Há ainda Ismaïla Sarr, que fez uma temporada brilhante com o Crystal Palace, onde conquistou o título da Liga Conferência Europa da temporada 2025-2026, o primeiro título europeu da história do clube.

Sarr recebeu o prêmio de melhor jogador do torneio continental, além de apresentar um nível de destaque com sua equipe durante a temporada nacional.

Pape Gueye, jogador do Villarreal, contribuiu para que sua equipe ocupasse o terceiro lugar no Campeonato Espanhol na temporada passada, tendo marcado 5 gols e dado 2 assistências em 30 partidas de La Liga.

Getty Images

O cenário da Bola de Ouro vai se repetir?

Há poucos dias, o inglês Harry Kane conquistou o prêmio da Bola de Ouro de melhor jogador do mundo, concedido pela revista France Football, ficando atrás dele o francês Kylian Mbappé, estrela do Real Madrid.

A dupla do Barcelona, Lamine Yamal e Rodri, ficou em terceiro e quarto lugar, apesar de o primeiro ser forte candidato a vencer o prêmio.

No início da disputa pelo prêmio, as indicações apontavam para Yamal e Mbappé como vencedores, mas Harry Kane acabou conquistando-o com uma diferença não muito grande em relação a Mbappé.

Vincent García, editor-chefe da revista France Football, atribuiu o fato de Lamine Yamal não ter conquistado a Bola de Ouro de 2026 à divisão dos votos dos eleitores entre ele e seu compatriota e companheiro Rodri.

A dupla conquistou o título da Copa do Mundo com a Espanha, o que levou à divisão dos votos entre os dois, fazendo-os perder o prêmio no final e cair na classificação, sendo que, se um deles tivesse recebido os votos do outro, teria ficado em primeiro lugar.

García acrescentou que o mesmo aconteceu com Ousmane Dembélé, atacante do Paris Saint-Germain.

Ele disse que o Paris não soube promover bem seu jogador: "Mbappé fez uma temporada muito boa. Outros fizeram uma temporada ruim, como o Paris Saint-Germain. Acho que deveriam ter apostado em Ousmane Dembélé".

E prosseguiu: "A comunicação do Paris talvez não tenha sido clara quando tentou promover três jogadores e depois dois. Deveriam ter focado em Dembélé", em referência à divisão dos votos entre Dembélé, Fabián Ruiz e Kvaratskhelia.

Olhando para a corrida da Bola de Ouro africana, percebemos que a presença de 3 jogadores de Marrocos traz à tona o que aconteceu com Lamine Yamal e Dembélé.

Hakimi brilhou no âmbito dos clubes com o Paris, enquanto Díaz foi uma estrela de destaque nas fileiras da seleção marroquina, e depois deles Ismael Saibari, que parece ser o menos cotado entre o trio marroquino.

Destacam-se aqui os receios quanto à distribuição dos votos entre Hakimi e Díaz, o que pode reduzir suas chances de vencer o prêmio, mas o que tranquiliza os marroquinos é que os concorrentes não conquistaram muito, seja no âmbito da seleção ou dos clubes.

E aqui podemos dizer que o cenário da Bola de Ouro pode se repetir, ainda que parcialmente, na corrida africana, mas o que Hakimi conquistou o coloca à frente de todos, assim como a outra dupla marroquina.

Além disso, o trio senegalês, que teoricamente é o mais perigoso para as estrelas de Marrocos, tem um nível equilibrado, e é certo que os votos que irão para Senegal se dividirão entre eles, o que os afasta do caminho de Marrocos.

Como funciona o processo de votação?

Os resultados são definidos por meio de um processo de votação abrangente, do qual participam:

- Os treinadores das seleções nacionais de todas as 54 federações membros da Confederação Africana de Futebol

- Os capitães das seleções nacionais de todas as 54 federações membros

- Os membros do grupo técnico de estudo da Confederação Africana de Futebol

- Os representantes da mídia de cada uma das 54 federações membros

Cada eleitor escolhe 5 jogadores por ordem, de modo que o primeiro recebe 5 pontos, o segundo 4, o terceiro 3 pontos, o quarto fica com 2 pontos e, por fim, o quinto recebe 1 ponto.

A cerimônia da premiação da CAF de 2026 será realizada na próxima segunda-feira, dia 7 de dezembro, na cidade nigeriana de Lagos, e espera-se que a cerimônia conte com a presença de uma elite das principais estrelas do futebol africano, além de treinadores e representantes de federações e clubes.