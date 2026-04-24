O meio-campista do Telstar, Cedric Hatenboer, chama a atenção de um grande clube da Eredivisie

Cedric Hatenboer está sendo acompanhado por praticamente toda a linha esquerda da VriendenLoterij Eredivisie, segundo noticiou o De Telegraaf nesta sexta-feira. O PSV, atual campeão nacional, também estaria interessado em contratar o meio-campista de 21 anos do Telstar.

O Telstar pode adquirir Hatenboer definitivamente do Anderlecht após esta temporada. Supostamente por um valor em torno de 2 milhões de euros, o que significaria um valor recorde para o clube de Velsen-Zuid.

De acordo com o Transfermarkt, Hatenboer vale apenas 1 milhão de euros, mas o Telstar certamente pode lucrar com a transferência, considerando seu potencial. Em janeiro de 2025, o Anderlecht pagou mais de 2,5 milhões de euros ao Excelsior por seus serviços.

Hatenboer vem se desenvolvendo bem sob o comando de Anthony Correia e, como jogador emprestado ao Telstar, chamou a atenção de muitos clubes da parte de baixo da tabela da Eredivisie.

“O ex-jogador do Excelsior está, segundo fontes próximas ao clube de Velsen, na mira de times como Sparta, FC Twente e sc Heerenveen. Clubes como PSV, AZ e FC Utrecht também estariam acompanhando de perto a evolução do jogador de Roterdã”, escreveu o jornalista Jeroen Kapteijns na manhã de sexta-feira.

No Anderlecht, Hatenboer tem contrato até meados de 2029, mas seu futuro parece não estar em Bruxelas. É provável que ele continue atuando na Eredivisie na próxima temporada.

O Utrecht, futuro clube de Correia, pode ser uma opção interessante. Até agora, Hatenboer jogou 1.174 minutos sob o comando do talentoso técnico, distribuídos por quinze partidas oficiais pelo Telstar. O jogador de Roterdã deu duas assistências.