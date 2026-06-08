O meio-campista do FC Utrecht, Zidane Iqbal, quer inspirar as crianças na Copa do Mundo: “É realmente possível”

Neste verão, apesar de uma temporada decepcionante, Zidane Iqbal está no maior palco do mundo. O meio-campista do FC Utrecht representa o Iraque na Copa do Mundo nos Estados Unidos, no México e no Canadá e espera, com isso, inspirar uma nova geração, como ele conta ao The Athletic.

A temporada no Utrecht, no entanto, não transcorreu sem percalços. Após uma excelente temporada no ano passado, na qual contribuiu para o quarto lugar na Eredivisie, Iqbal sofreu uma lesão no joelho que atrasou seu início na nova temporada. Além disso, após seu retorno, ele ficou de fora dos planos do técnico Ron Jans, que já havia deixado o clube. Ele teve que se contentar com partidas pelo Jong Utrecht na Keuken Kampioen Divisie.

Mesmo assim, Iqbal estará presente na Copa do Mundo neste verão. O Iraque, país de origem de sua mãe, está presente em uma Copa do Mundo pela primeira vez em quarenta anos e, segundo Iqbal, um holandês desempenha um papel fundamental nisso: René Meulensteen.

O ex-técnico do Manchester United é atualmente assistente do técnico da seleção, Graham Arnold, e, segundo Iqbal, conseguiu fazer a diferença nas eliminatórias para a Copa do Mundo com sua experiência. “Eu simplesmente agradeci a ele”, diz ele. “Ele nos transmitiu sua experiência nas eliminatórias australianas.”

Iqbal, de 23 anos, que passou pela base do Manchester United, tem, além de atuar em campo, outro objetivo nesta Copa do Mundo: inspirar. “Novos jogadores vão nos admirar porque nós conseguimos, e é assim que se passa de geração em geração. Espero que se torne a norma no Iraque se classificar para a Copa do Mundo.”

"Muitas crianças — iraquianas, asiáticas, árabes — assistem à Copa do Mundo e pensam: será que eu também consigo? Espero que elas me vejam e percebam: é possível. É realmente possível." Ao falar disso, ele também relembra sua própria infância.

“Quando eu estava crescendo, não tinha ninguém para realmente admirar”, continua ele. “Quando você vê alguém que se parece com você, tem o mesmo penteado, se veste da mesma forma, fala a mesma língua e provavelmente come a mesma coisa em casa, isso te toca um pouco mais. Você consegue se identificar um pouco melhor.”

O Iraque está no Grupo I, com Noruega, França e Senegal como adversários. Mesmo assim, Iqbal não se deixa intimidar e toma a França como exemplo. “A França tem tudo a perder. Nós entramos sem pressão. São eles que têm de nos derrotar.”

Primeiro, o Iraque ainda tem um amistoso contra a Venezuela no calendário, antes de fazer sua estreia em uma Copa do Mundo em 17 de junho, pela primeira vez em quarenta anos, com a Noruega como primeiro adversário.