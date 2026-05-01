O meio-campista do Ajax, Mokio, reage rapidamente às notícias sobre sua transferência para outro país

Jorthy Mokio quer trocar a Bélgica por uma carreira na seleção do Congo, assegurou o jornalista belga especializado em transferências Sacha Tavolieri na sexta-feira. No entanto, segundo o meio-campista do Ajax, a situação não está tão avançada no que diz respeito a uma eventual mudança para outro país.

“Ainda não tomei uma decisão definitiva e, de qualquer forma, não o farei antes do fim da temporada atual”, esclareceu Mokio em conversa com o observador de clubes Mike Verweij, do De Telegraaf.

Mokio jogou dois minutos pela seleção belga em março de 2025. Em seguida, o jovem talento atuou principalmente em partidas internacionais pela seleção sub-19 da Bélgica e disputou a Copa do Mundo Sub-17.

O jovem jogador do Ajax (18) só poderia representar o Congo, no mínimo, em 2028, o que torna impossível, de qualquer forma, a participação na próxima Copa do Mundo. É necessário que tenham se passado pelo menos três anos desde a última partida internacional (em uma competição oficial) pela seleção original. Além disso, o jogador não pode ter disputado mais do que três partidas internacionais (incluindo amistosos) pela primeira seleção. Por fim, o jogador não pode ter mais de 21 anos durante as partidas internacionais disputadas pela primeira seleção.

A Federação Belga de Futebol (KBVB) já está ciente das dúvidas de Mokio. Pretende-se dialogar com o meio-campista do Ajax nas próximas semanas, embora não sejam feitas promessas financeiras, o que às vezes ocorre em países africanos.

Segundo Tavolieri, Mokio adoraria participar da Copa do Mundo nos Estados Unidos, Canadá e México e jogar definitivamente pela seleção do Congo. Pelo que se sabe até agora, a escolha ainda não está de forma alguma definida.