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Mal foi realizado o sorteio das quartas de final da Liga das Nações da Uefa e a preocupação já tomou conta da imprensa espanhola. O próximo adversário não é um rival qualquer: é a França, seleção que se tornou uma espécie de nó impossível de desatar e um confronto cujas contas nunca se encerram.

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O sorteio colocou a Espanha, campeã da Europa e do mundo, em um duelo eletrizante contra a França, depois que a "La Roja" deixou escapar a liderança de seu grupo nos momentos finais, após a surpreendente derrota em casa para a Inglaterra por 3 a 2 na última rodada.

Aquele revés não representou apenas a perda de três pontos. Ele encerrou uma impressionante sequência de 43 jogos sem perder e derrubou a Espanha para o segundo lugar, obrigando-a a enfrentar outro líder de grupo: a seleção francesa comandada por Zinedine Zidane.

Pela quarta vez em apenas três anos, as duas seleções vão se enfrentar em uma competição oficial, em uma série de confrontos que já se tornou uma espécie de novo clássico do futebol europeu. Embora a Espanha tenha vencido os três últimos duelos, cada partida foi uma verdadeira batalha.

Na semifinal da Euro 2024, a Espanha venceu por 2 a 1. Depois, repetiu a superioridade em um jogo maluco pela Liga das Nações em 2025, que terminou 5 a 4, antes que uma excelente atuação coletiva decidisse a semifinal da Copa do Mundo, em julho passado, com vitória por 2 a 0.

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Por outro lado, este novo confronto está sendo levado muito a sério, e a imprensa espanhola sabe que o passado não garante o futuro, principalmente porque o jogo de volta será disputado em solo francês.

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O jornal "AS", diário publicado em Madri, classificou a França como "o adversário mais forte" da competição, alertando que o jogo de volta em seus domínios dará aos franceses uma grande vantagem.

O jornal também destacou as mudanças promovidas por Zidane, entre elas "a escalação de jogadores como Da Cunha no meio-campo e o retorno de Eduardo Camavinga, o que dá uma nova cara ao setor".

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O diário espanhol tampouco deixou de lado o assustador poder ofensivo da seleção francesa, citando "Kylian Mbappé e seus números como goleador", além da "natureza imprevisível de Michael Olise", que o torna capaz de virar qualquer partida em um instante.

Já o "Marca" foi além e considerou que o segundo lugar colocou a Espanha "no caminho mais difícil da Liga das Nações", antes de analisar a reação de Zidane após o sorteio.

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O catalão "Mundo Deportivo" descreveu o sorteio como "extremamente emocionante", enquanto a rádio "Cadena SER" se referiu a ele como "um duelo cujas contas ainda não foram acertadas", em clara alusão aos confrontos recentes entre as duas seleções.

O "OKDiario" destacou "o poder ofensivo completo e a solidez" demonstrados pela seleção francesa na fase de grupos diante de Bélgica e Turquia, o que confirma que a cautela espanhola tem razão de ser.

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Apesar dessa cautela, a Federação Espanhola de Futebol pretende encarar a partida com grande ambição, como confirmou Aitor Karanka, diretor de desenvolvimento da entidade: "São um adversário duro, como qualquer outro, e isso mostra a dificuldade desta competição".

Ele reforçou: "Este jogo será uma reedição da semifinal da Copa do Mundo, disputada há quatro meses, na qual saímos vitoriosos e passamos uma imagem muito positiva de nós mesmos".

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E o ex-zagueiro completou: "Nosso objetivo agora é manter o mesmo nível que a equipe teve na Copa do Mundo, voltar a vencer e mostrar a humildade, a ambição e a fome de vitórias que caracterizam este grupo".

O jogo de ida está marcado para 25 de março, no Estádio de Mestalla, em Valência, e a volta acontece três dias depois, no Stade de France, em Saint-Denis, em dois confrontos que prometem estar entre os mais emocionantes da temporada europeia.