Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Real Madrid C.F. v RB Leipzig - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
Traduzido por

O medo domina Mourinho e o retorno de 4 estrelas: a provável escalação do Real Madrid diante do Valencia

J. Mourinho
Y. Diomande
K. Mbappe
J. Bellingham
B. Diaz
A. Guler
Valencia x Real Madrid
Valencia
Real Madrid
La Liga
Portugal
Costa do Marfim
França
England
Marrocos
Turquia
Espanha

Um teste que não admite erros

Futebol Grátis
Caze TV

CazéTV

✅ Possui o pacote principal de direitos da LaLiga no Brasil até 2032, garantindo transmissões ao vivo de todos os grandes jogos, incluindo o El Clásico entre Real Madrid e Barcelona.

✅ Não exige operadora de TV ou assinatura de streaming; basta abrir o aplicativo do YouTube em qualquer Smart TV, celular, tablet ou console de videogame.

✅ Complementa a transmissão ao vivo com uma forte presença nas redes sociais, oferecendo resumos, cortes e interações diretas com os torcedores brasileiros.

Preço inicialR$ 0,00 por mês
Alternativa Linear
SportyNet Logo

SportyNet

✅ Através de um sublicenciamento, transmite dois jogos ao vivo por rodada (totalizando 76 partidas na temporada), cobrindo times como Atlético de Madrid, Sevilla e Villarreal.

✅ Garante que o público tradicional ainda possa sintonizar o campeonato espanhol diretamente pelo decodificador linear da sua operadora.

✅ Além do canal de TV fechada, disponibiliza as partidas simultaneamente de forma gratuita no YouTube e em seu próprio aplicativo de streaming.

Preço inicialR$ 0,00

O Real Madrid entra em um teste difícil ao visitar o Valencia, na noite deste sábado, no estádio Mestalla, pela décima segunda rodada do Campeonato Espanhol, em um confronto cujos pontos José Mourinho não quer desperdiçar, especialmente diante da expectativa do embate entre Barcelona e Atlético de Madrid na mesma rodada.

De acordo com o jornal espanhol "As", o técnico português está preocupado com o pouco tempo disponível para seus jogadores se recuperarem, após o confronto com o AEK de Atenas na Liga dos Campeões da Europa, mas ele pretende contar com a escalação mais forte que tem à disposição, ciente da dificuldade da missão diante do Valencia.

Mourinho não escondeu seus temores durante a coletiva de imprensa, afirmando que o confronto com o Valencia é um dos jogos mais difíceis do campeonato, diante da grande experiência e da filosofia clara de seu treinador, além do clima barulhento das arquibancadas que aguarda o Real Madrid no estádio Mestalla.

A partida ganha uma importância adicional para o clube merengue, especialmente porque Barcelona e Atlético de Madrid se enfrentarão no domingo, o que dá ao Real Madrid uma oportunidade preciosa de aproveitar um tropeço de um de seus rivais ou de ambos, desde que conquiste a vitória primeiro.

Próximas partidas
VAL

VAL

La Liga

07 de nov. de 2026

RMA

RMA

Espera-se que Mourinho volte a contar com a escalação que apresentou bons rendimentos nos últimos jogos, especificamente desde a vitória sobre o Barcelona no estádio Camp Nou, com alguns ajustes impostos pelas circunstâncias das partidas anteriores.

O técnico português havia poupado alguns elementos titulares durante o confronto com o AEK de Atenas, com destaque para Konaté, Huijsen, Tchouaméni e Arda Güler, sendo que os dois últimos jogadores não viajaram com a equipe para a Grécia, como preparação para a batalha contra o Valencia.

Espera-se que Konaté e Huijsen retornem ao miolo da defesa no lugar de Militão e Rüdiger, que atuaram como titulares na partida europeia, enquanto Tchouaméni suprirá a ausência de Camavinga, ao passo que Arda Güler recupera seu lugar na escalação titular.

Mourinho também pretende recolocar Federico Valverde na posição de lateral-direito, escalando Diomande no lado esquerdo, na tentativa de reforçar a eficácia ofensiva e aproveitar suas qualidades para penetrar na defesa do Valencia.

No ataque, não parece haver qualquer dúvida sobre a participação de Kylian Mbappé, que vive um período goleador excepcional, depois de marcar 8 gols nos últimos 6 jogos, tornando-se a arma mais destacada com a qual o Real Madrid conta para decidir o confronto.

Segundo o jornal "As", espera-se que o Real Madrid entre em campo com a seguinte escalação:

- Goleiro: Courtois.

- Defesa: Valverde, Konaté, Huijsen, Cucurella.

- Meio-campo: Bernardo Silva, Tchouaméni, Arda Güler, Bellingham, Diomande.

- Ataque: Mbappé.

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google