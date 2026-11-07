O Real Madrid entra em um teste difícil ao visitar o Valencia, na noite deste sábado, no estádio Mestalla, pela décima segunda rodada do Campeonato Espanhol, em um confronto cujos pontos José Mourinho não quer desperdiçar, especialmente diante da expectativa do embate entre Barcelona e Atlético de Madrid na mesma rodada.

De acordo com o jornal espanhol "As", o técnico português está preocupado com o pouco tempo disponível para seus jogadores se recuperarem, após o confronto com o AEK de Atenas na Liga dos Campeões da Europa, mas ele pretende contar com a escalação mais forte que tem à disposição, ciente da dificuldade da missão diante do Valencia.

Mourinho não escondeu seus temores durante a coletiva de imprensa, afirmando que o confronto com o Valencia é um dos jogos mais difíceis do campeonato, diante da grande experiência e da filosofia clara de seu treinador, além do clima barulhento das arquibancadas que aguarda o Real Madrid no estádio Mestalla.

A partida ganha uma importância adicional para o clube merengue, especialmente porque Barcelona e Atlético de Madrid se enfrentarão no domingo, o que dá ao Real Madrid uma oportunidade preciosa de aproveitar um tropeço de um de seus rivais ou de ambos, desde que conquiste a vitória primeiro.

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Espera-se que Mourinho volte a contar com a escalação que apresentou bons rendimentos nos últimos jogos, especificamente desde a vitória sobre o Barcelona no estádio Camp Nou, com alguns ajustes impostos pelas circunstâncias das partidas anteriores.

O técnico português havia poupado alguns elementos titulares durante o confronto com o AEK de Atenas, com destaque para Konaté, Huijsen, Tchouaméni e Arda Güler, sendo que os dois últimos jogadores não viajaram com a equipe para a Grécia, como preparação para a batalha contra o Valencia.

Espera-se que Konaté e Huijsen retornem ao miolo da defesa no lugar de Militão e Rüdiger, que atuaram como titulares na partida europeia, enquanto Tchouaméni suprirá a ausência de Camavinga, ao passo que Arda Güler recupera seu lugar na escalação titular.

Mourinho também pretende recolocar Federico Valverde na posição de lateral-direito, escalando Diomande no lado esquerdo, na tentativa de reforçar a eficácia ofensiva e aproveitar suas qualidades para penetrar na defesa do Valencia.

No ataque, não parece haver qualquer dúvida sobre a participação de Kylian Mbappé, que vive um período goleador excepcional, depois de marcar 8 gols nos últimos 6 jogos, tornando-se a arma mais destacada com a qual o Real Madrid conta para decidir o confronto.

Segundo o jornal "As", espera-se que o Real Madrid entre em campo com a seguinte escalação:

- Goleiro: Courtois.

- Defesa: Valverde, Konaté, Huijsen, Cucurella.

- Meio-campo: Bernardo Silva, Tchouaméni, Arda Güler, Bellingham, Diomande.

- Ataque: Mbappé.