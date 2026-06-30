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Pep Guardiola Manchester City 2026Getty Images

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O Marrocos está entre os favoritos?… Guardiola surpreende a todos e revela a seleção que ele torce para que seja campeã da Copa do Mundo

Copa do Mundo
Marrocos
França
Inglaterra
Espanha
Brasil
Argentina
Marrocos
França
England
Espanha
Brasil
Argentina

Várias seleções foram indicadas

O espanhol Pep Guardiola revelou a lista das seleções com mais chances de conquistar o título da Copa do Mundo de 2026, antes do início das disputas das oitavas de final, afirmando que a competição parece aberta entre várias das grandes potências.

Guardiola afirmou, em declarações à imprensa, que não tem uma resposta definitiva sobre quem será o próximo campeão mundial, acrescentando: “Não sei. Gostaria de saber a resposta, pois isso me renderia muito dinheiro”, numa alusão irônica à dificuldade de prever o vencedor do torneio.

O técnico espanhol apontou a seleção da França como uma das principais candidatas ao título, ao lado da Espanha, elogiando a estabilidade técnica da “La Roja” e a abundância de jogadores vindos do Barcelona, além dos sucessos conquistados pela comissão técnica recentemente (conquista do Campeonato Europeu).

Guardiola também colocou a seleção da Argentina entre as candidatas ao título, especialmente devido à presença do lendário Lionel Messi, ao lado da seleção do Brasil.

Por outro lado, o técnico espanhol não incluiu a seleção do Marrocos na lista de favoritos que mencionou, apesar das excelentes atuações dos “Leões do Atlante” no último campeonato e da vitória sobre a seleção holandesa após uma partida impressionante.

Sobre a seleção que ele gostaria de ver conquistando o título, Guardiola disse que espera que a Inglaterra vença a Copa do Mundo, justificando: “Por motivos óbvios: morei lá por 10 anos”.

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