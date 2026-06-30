O Marrocos está entre os favoritos?… Guardiola surpreende a todos e revela a seleção que ele torce para que seja campeã da Copa do Mundo

O espanhol Pep Guardiola revelou a lista das seleções com mais chances de conquistar o título da Copa do Mundo de 2026, antes do início das disputas das oitavas de final, afirmando que a competição parece aberta entre várias das grandes potências.

Guardiola afirmou, em declarações à imprensa, que não tem uma resposta definitiva sobre quem será o próximo campeão mundial, acrescentando: “Não sei. Gostaria de saber a resposta, pois isso me renderia muito dinheiro”, numa alusão irônica à dificuldade de prever o vencedor do torneio.

O técnico espanhol apontou a seleção da França como uma das principais candidatas ao título, ao lado da Espanha, elogiando a estabilidade técnica da “La Roja” e a abundância de jogadores vindos do Barcelona, além dos sucessos conquistados pela comissão técnica recentemente (conquista do Campeonato Europeu).

Guardiola também colocou a seleção da Argentina entre as candidatas ao título, especialmente devido à presença do lendário Lionel Messi, ao lado da seleção do Brasil.

Por outro lado, o técnico espanhol não incluiu a seleção do Marrocos na lista de favoritos que mencionou, apesar das excelentes atuações dos “Leões do Atlante” no último campeonato e da vitória sobre a seleção holandesa após uma partida impressionante.

Sobre a seleção que ele gostaria de ver conquistando o título, Guardiola disse que espera que a Inglaterra vença a Copa do Mundo, justificando: “Por motivos óbvios: morei lá por 10 anos”.