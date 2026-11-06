Alberto Núñez Feijóo, presidente do Partido Popular espanhol e candidato às eleições gerais marcadas para o próximo dia 29 de novembro, adotou uma posição dura a respeito da sede da final da Copa do Mundo de 2030, afirmando que vai pressionar para que seu país se retire da organização do torneio caso a partida final não seja disputada em solo espanhol.

Espanha, Portugal e Marrocos serão sedes da Copa do Mundo de 2030, além da realização de partidas comemorativas na Argentina, no Uruguai e no Paraguai, por ocasião dos 100 anos do início do torneio.

Espanha e Marrocos disputam a sede da partida final do torneio, já que cada lado insiste em realizar o jogo em seu território, enquanto a Federação Internacional de Futebol (Fifa) ainda não decidiu essa questão.

Durante declarações ao programa "El Chiringuito", Feijóo reforçou que a Espanha é o local natural para sediar a última partida da Copa de 2030, considerando que a questão é "justa, adequada e indiscutível".

Feijóo disse, conforme destacado pelo jornal espanhol "Marca": "Onde deve ser realizada a final da Copa do Mundo de 2030? Onde isso for justo, adequado e indiscutível, na Espanha".

O presidente do Partido Popular baseou-se em três motivos principais para sustentar sua posição, explicando: "Primeiro, porque a Espanha é capaz de organizar com sucesso qualquer evento esportivo, e já provamos isso. Segundo, porque Espanha e Portugal eram os países-sede na candidatura à organização da Copa do Mundo, antes de Marrocos ser convidado posteriormente. E terceiro, porque a Espanha é a primeira potência do mundo, atual campeã da última Copa do Mundo masculina e também feminina".

Feijóo não se limitou a reivindicar a sede da final, mas revelou uma posição ainda mais firme caso assuma a presidência do governo espanhol, dizendo: "A Espanha deve sediar a final da Copa do Mundo, e, se não a sediar, do meu ponto de vista, a Espanha não deveria participar da organização da Copa do Mundo".

Ao ser questionado diretamente sobre se tomaria a decisão de se retirar da organização do torneio caso chegasse ao Palácio de Moncloa e a partida final fosse para Marrocos, Feijóo respondeu de forma categórica: "Sim, a resposta é sim".