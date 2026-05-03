O Manchester United vence um jogo emocionante contra o Liverpool e garante vaga na Liga dos Campeões

O Manchester United fez um excelente trabalho no domingo na disputa pelo terceiro lugar da Premier League. A equipe de Michael Carrick levou a melhor sobre o Liverpool em casa. Foi um confronto muito emocionante em Old Trafford, no qual o United acabou levando a melhor e garantiu sua vaga na Liga dos Campeões.

O time da casa abriu o placar logo no início da partida. Matheus Cunha chutou duas vezes ao gol após um escanteio rebatido, sendo que a segunda tentativa foi bem-sucedida. No entanto, seu chute foi desviado por Alexis Mac Allister, deixando Freddie Woodman sem chances: 1 a 0.

Benjamin Sesko marcou o 2 a 0 aos 14 minutos. Primeiro, ele esbarrou em Woodman, mas na segunda tentativa — mais uma vez após um bom trabalho de preparação de Bruno Fernandes — o atacante conseguiu marcar: 2 a 0. O VAR analisou o gol. O esloveno parecia ter tocado levemente na bola com a ponta dos dedos, mas o gol foi validado. Os problemas para Arne Slot aumentavam a cada minuto.

O time da casa dominava o jogo e continuou sendo o mais perigoso no restante do primeiro tempo, principalmente por meio de Fernandes. A maior chance do Liverpool foi de Cody Gakpo, que aos 23 minutos, de fora da área, chutou a bola para fora do gol. Ryan Gravenberch também tentou um chute, mas os Reds não chegaram a ser realmente perigosos.

Logo após o intervalo, porém, o Liverpool reagiu. Após uma perda de bola infantil do substituto Amad Diallo, Dominik Szoboszlai partiu em uma arrancada e, com um toque controlado com a parte interna do pé, colocou a bola por trás de Senne Lammens: 2 a 1. O jogo voltou a ficar emocionante em Manchester.

Pouco depois, Fernandes mostrou sua grande classe no outro lado do campo, como já havia feito várias vezes naquela tarde, ao controlar de forma magistral uma bola alta e encontrar Bryan Mbeumo. No entanto, o passe de calcanhar do atacante acertou a trave, fazendo com que a bela jogada de Fernandes acabasse não resultando em assistência.

Mesmo assim, o United levou um golpe duro alguns minutos depois, mais uma vez devido a um erro. Lammens cometeu uma falha na construção da jogada, e Gakpo, após uma rápida combinação, recebeu a bola e marcou com facilidade: 2 a 2.

O segundo tempo parecia um jogo completamente diferente. O Liverpool foi ficando cada vez mais forte e, aos 66 minutos, quase abriu o placar em uma cobrança de falta de Szoboszlai, mas a equipe da casa conseguiu afastar a bola por pouco. O United também criou perigo em uma jogada ensaiada, mas Casemiro cabeceou uma cobrança de falta bem cobrada por Fernandes direto nas mãos do goleiro.

O 3 a 2 acabou por sair. Kobbie Mainoo chutou com o pé direito uma bola perdida e mandou-a no fundo da rede, levando os torcedores em Old Trafford ao delírio: 3 a 2. O Liverpool tentou forçar o empate, mas não passou de duas tentativas de Rio Ngumoha e Gakpo.