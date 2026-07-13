O Manchester United reforça-se de forma inesperada com um jogador que disputou 90 partidas pela seleção da Bélgica

O Manchester United contratou Youri Tielemans, segundo noticiaram o The Athletic e Fabrizio Romano na tarde desta segunda-feira. Os Red Devils pagarão a cláusula de rescisão de 41 milhões de euros prevista em seu contrato com o Aston Villa.

Por muito tempo, parecia que o meio-campista da Atalanta, Ederson, seria a nova contratação do Manchester United, mas a transferência foi repentinamente cancelada na última sexta-feira.

Em vez disso, o Manchester United agiu rapidamente e chegou a um acordo com o Chelsea sobre Andrey Santos. Ele será contratado por 60 milhões.

Aparentemente, isso ainda não foi suficiente para o clube. Já foi fechado um acordo verbal com Tielemans, e o clube vai pagar a cláusula de rescisão prevista em seu contrato.





Tielemans teve uma boa participação na Copa do Mundo. O meio-campista de 29 anos marcou dois gols pelos Diabos Vermelhos na fase final do torneio, incluindo o importante gol da vitória contra o Senegal nas oitavas de final (3 a 2).

O jogador, que já disputou 90 partidas pela seleção da Bélgica, estava sob contrato com o Aston Villa desde 2023, clube que o contratou na época por 45 milhões de euros do Leicester City.

Na Premier League, ele disputou até agora 244 partidas. Nelas, marcou 26 gols e deu 39 assistências.