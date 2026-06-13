O Manchester United prepara uma oferta pelo jogador português, cujo preço de venda é de 93 milhões de euros

O Manchester United está preparando uma oferta inicial por Mateus Fernandes, segundo a Sky Sports. O meio-campista do West Ham United é considerado uma prioridade para os Red Devils.

Fernandes mudou-se do Southampton para o West Ham no verão passado por cerca de 44 milhões de euros, onde o jogador formado nas categorias de base do Sporting de Lisboa foi um dos pontos positivos em uma temporada que, de resto, foi desastrosa.

O clube londrino foi rebaixado da Premier League na última rodada da temporada passada e sabe que Fernandes, de 21 anos, será um dos nomes mais cobiçados no mercado de transferências.

No entanto, o West Ham não tem pressa em se desfazer de Fernandes. O meio-campista central tem contrato com o clube até meados de 2030, e o clube fixou o preço de venda em 80 milhões de libras (92,7 milhões de euros).

No entanto, é improvável que o Manchester United esteja disposto a gastar tal quantia pelo jogador, que disputou apenas uma partida pela seleção portuguesa e não foi convocado para a Copa do Mundo pelo técnico Roberto Martínez.

O Manchester United espera que os clubes cheguem a um acordo, embora ainda não esteja claro até que ponto o West Ham esteja disposto a fazê-lo. O Transfermarkt estima o valor de Fernandes em 50 milhões de euros.

O Manchester United já se reforçou informalmente com outro meio-campista central: Éderson. O jogador, que ainda está no Atalanta, foi convocado para a seleção brasileira após a lesão de Wesley França e, por isso, só assinará com o Old Trafford após a Copa do Mundo.