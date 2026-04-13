Bart DHanis

Traduzido por

O Manchester United passa vergonha em casa: cartão vermelho bizarro para Lisandro Martínez

O Manchester United sofreu uma derrota vergonhosa na Premier League na noite de segunda-feira. O terceiro colocado na tabela perdeu em casa por 1 a 2 para o rival Leeds United. Lisandro Martínez recebeu um cartão vermelho por uma falta pouco comum. Foi a primeira vez que o Leeds venceu em Old Trafford na Premier League.

O Manchester United foi completamente dominado pelos visitantes de Leeds no primeiro tempo. Já aos cinco minutos, Noah Okafor colocou sua equipe em vantagem por 0 a 1.

O mesmo Okafor recebeu a bola novamente aos seus pés pouco depois. Ele não hesitou e chutou a bola com um dropkick direto no canto oposto: 0 a 2 aos trinta minutos.

Pouco antes do intervalo, a equipe de Michael Carrick quase sofreu outro gol. Após uma falha na construção de jogadas de Senne Lemmens e Lenny Yoro, Dominic Calvert-Lewin parecia ter o caminho livre para marcar, mas Martínez impediu o gol no último momento.

Após o intervalo, a situação foi de mal a pior para os Red Devils. A equipe não criou nada e, aos trinta minutos do segundo tempo, ficou reduzida a dez jogadores. Martínez puxou levemente o cabelo de Calvert-Lewin e, após intervenção do VAR, foi expulso.

Após o cartão vermelho, o Manchester United pareceu ter encontrado de repente a tática certa. Enquanto Matheus Cunha ainda esbarrava no goleiro, Casemiro cabeceou para o 1 a 2 alguns minutos depois, após passe de Bruno Fernandes.

Nos minutos finais, o Manchester United teve ainda algumas grandes chances de empatar, principalmente por meio de Benjamin Sesko e Manuel Ugarte, mas viu, respectivamente, o goleiro e Calvert-Lewin salvarem na linha.

