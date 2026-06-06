O Manchester United paga dezenas de milhões e já tem sua primeira contratação do verão

O Manchester United já garantiu definitivamente a contratação de Éderson, e Fabrizio Romano divulgou a notícia com grande destaque na tarde de sábado. O clube pagará 45 milhões de euros por seus serviços.

O Marca e Nicolo Schira já haviam noticiado há alguns dias que o acordo estava fechado, mas agora também o especialista italiano em mercado de transferências dá o seu “here we go”.

O Manchester United pagará, portanto, 45 milhões de euros ao Atalanta. O meio-campista assina contrato até meados de 2031 e receberá cinco milhões de euros por ano na Inglaterra.

Éderson, que disputou três partidas pela seleção brasileira, jogou por vários clubes brasileiros antes de chegar à Atalanta em 2022, vindo da Salernitana. Pelo clube de Bergamo, ele disputou 180 partidas oficiais, nas quais o jogador destro marcou 16 gols e deu 6 assistências.

Há um ano, Éderson já havia sido associado ao Manchester United. Na época, Real Madrid, Manchester City, Atlético de Madrid e Juventus também teriam demonstrado interesse, mas a transferência não se concretizou.

Agora, porém, isso vai acontecer. No Manchester United, Éderson terá a missão de fazer esquecer seu compatriota Casemiro, que deixa o clube neste verão, após quatro anos, sem custo de transferência.



