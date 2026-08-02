O Manchester United adota uma nova abordagem para contratar o internacional inglês Myles Lewis-Skelly, estrela do Arsenal, campeão da Premier League.

O Manchester United demonstrou um longo interesse em Lewis-Skelly, que disputou 75 partidas pelo clube de sua infância, o Arsenal, e 6 jogos internacionais pela seleção da Inglaterra.

Lewis-Skelly integrou o Arsenal durante a temporada 2024-2025 e impressionou a todos com suas atuações, com o time do treinador Mikel Arteta terminando na segunda colocação da Premier League e chegando às fases avançadas da Liga dos Campeões da Europa.

Esperava-se que Lewis-Skelly brilhasse na temporada passada e se firmasse como um dos membros mais importantes do time de Arteta, mas, na realidade, ele lutou para conseguir minutos em campo na primeira metade da temporada.

Uma sequência de exibições produtivas e impressionantes parecia ter encerrado as especulações sobre o futuro de Lewis-Skelly, mas o jornal "Independent" afirma que o Manchester United reacendeu seu interesse pelo negócio.

O Manchester United está "investigando" se o Arsenal estaria disposto a vender o jogador, mas atualmente preferem mantê-lo no Emirates Stadium.

No entanto, alega-se que a situação pode mudar caso Arteta conclua as contratações do meio-campista do Newcastle United, Bruno Guimarães, e do ponta do Real Madrid, Vinícius Júnior.