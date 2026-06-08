O Manchester United manifestou oficialmente interesse em Mateus Fernandes, segundo Fabrizio Romano. O gigante inglês entrou em contato com a equipe do meio-campista de 21 anos para discutir uma possível transferência no verão. O West Ham United, por sua vez, apresentou imediatamente suas condições.

Segundo Romano, o clube londrino estabeleceu um preço de 85 milhões de libras (cerca de 100 milhões de euros) por Fernandes. Esse valor foi registrado por escrito durante uma reunião entre o West Ham e os representantes do meio-campista português.

O interesse por Fernandes cresce rapidamente. Romano menciona interesse da Inglaterra e de outras ligas europeias, mas aponta o Manchester United como o candidato mais concreto no momento.

As negociações entre o Manchester United e a equipe de Fernandes já foram iniciadas. Segundo Romano, foram discutidos tanto o valor da transferência quanto as condições pessoais do jogador.

O interesse não surgiu do nada. Apesar do rebaixamento do West Ham, Fernandes impressionou e é considerado um dos meio-campistas mais promissores de sua geração.

O Manchester United considera Fernandes o sucessor ideal de Casemiro, que deixa o clube sem custo de transferência. “Fernandes certamente deixará o West Ham, pois ele não é um jogador para a Championship”, afirmou Romano.