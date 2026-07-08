O Manchester United faz uma tentativa sem chances de contratar o meio-campista do Real Madrid, Aurélien Tchouaméni

O Manchester United não conseguiu contratar Aurélien Tchouaméni em sua busca por uma nova contratação de peso para o meio-campo. Fabrizio Romano informa que o francês de 26 anos vai renovar seu contrato com o Real Madrid, válido até meados de 2028, até meados de 2031.

Mais cedo neste dia, foi divulgado que o Man United e o Chelsea haviam chegado a um acordo sobre a transferência de Andrey Santos, que renderá aos londrinos cerca de sessenta milhões.

Muito antes disso, também foi divulgado que o Manchester United e a Atalanta haviam chegado a um acordo sobre a transferência de Éderson. Incluindo bônus, o meio-campista custará cerca de 45 milhões de euros.

Além da chegada iminente desses dois jogadores, o Manchester United estava trabalhando nos bastidores para contratar um “artilheiro” para o meio-campo. Um dos principais alvos era Tchouaméni, enquanto Alex Scott, do AFC Bournemouth, também figura na lista de candidatos.

Tchouaméni não teve sua melhor temporada em Madri, o que deu esperanças ao Manchester United. Segundo o The Telegraph, havia, no entanto, dúvidas internas sobre a viabilidade da contratação de Tchouaméni, relacionadas ao alto valor de transferência que os espanhóis poderiam exigir e ao técnico José Mourinho.

Com a recente contratação de Mourinho, o Manchester United temia que ele tentasse manter Tchouaméni em Madri. Ao que parece, pelo menos, “The Special One” não é contra a contratação do jogador francês que disputou a Copa do Mundo, que, portanto, renovará seu contrato na capital espanhola por mais três anos.

Segundo o jornalista Fabrice Hawkins, Tchouaméni rejeitou várias propostas, “principalmente do Manchester United”. Romano indica que os ingleses nunca estiveram perto de contratá-lo, pois as exigências salariais de Tchouaméni eram muito altas e porque o Real Madrid nunca abriu as portas para uma transferência.