O Manchester United está praticamente garantindo sua primeira contratação do verão

O Manchester United já tem praticamente garantida a sua primeira contratação do verão, segundo o Manchester Evening News. Ao mesmo tempo, o gigante inglês está trabalhando em mais reforços para a nova temporada.

Desde que Michael Carrick assumiu o comando em 2026, o United está claramente em ascensão. A equipe venceu sete das dez partidas e perdeu apenas uma vez, com vitórias impressionantes sobre o Manchester City, o Arsenal e o Tottenham Hotspur. Por isso, os apelos para que o ex-capitão seja nomeado definitivamente como técnico estão cada vez mais fortes.

Embora ainda não tenha sido anunciado um contrato de longo prazo para Carrick, o United já está trabalhando a todo vapor na montagem do elenco para a próxima temporada. O clube chegou a um acordo de princípio com Cristian Orozco, um meio-campista defensivo colombiano de 17 anos.

O Manchester United chegou a um acordo com seu atual clube, o Fortaleza CEIF, sobre uma taxa de transferência de cerca de 750.000 libras, o que equivale a 860.000 euros. O negócio só poderá ser finalizado quando Orozco completar 18 anos e puder se transferir para a Inglaterra.

Com isso, Orozco parece ser apenas o começo de um verão movimentado de transferências. O Manchester United também quer se reforçar com jogadores para o time principal. Na lista de desejos estão, entre outros, um jovem lateral-esquerdo, um ponta-esquerda e pelo menos dois meio-campistas.

Um dos nomes que mais se destaca é o de Elliot Anderson. O meio-campista de 23 anos do Nottingham Forest vem impressionando e já chamou a atenção da seleção inglesa. Anderson jogou a partida amistosa contra o Japão na terça-feira (derrota por 0 a 1) do início ao fim.

Tanto o Manchester United quanto o rival Manchester City acompanham de perto a evolução do jogador. No entanto, o Forest colocou um preço alto de cerca de 80 milhões de libras, o que equivale a 92 milhões de euros, pelo Anderson. O próprio jogador, por enquanto, mantém-se discreto. “Temos a Copa do Mundo neste verão, então é nisso que está todo o meu foco”, afirmou Anderson.