O Manchester United divulga uma grande notícia sobre o futuro de Harry Maguire

Harry Maguire renovou por mais um ano com o Manchester United. O clube inglês anunciou na manhã desta terça-feira que o zagueiro de 33 anos assinou um novo contrato.

O contrato anterior de Maguire expirava ao final desta temporada. Agora, ele está vinculado ao clube até meados de 2027, com opção de renovação por mais uma temporada.

Pelo site do Manchester United, Maguire comentou sobre a renovação do contrato. “É uma enorme honra representar o Manchester United. É uma responsabilidade da qual eu e minha família nos orgulhamos todos os dias.”

“Estou extremamente feliz por poder prolongar minha passagem por este clube fantástico por pelo menos oito temporadas e por poder continuar jogando para nossos incríveis torcedores, a fim de criarmos juntos ainda mais momentos fantásticos”, afirmou o jogador, que já disputou 66 partidas pela seleção inglesa.

Maguire está ansioso pela próxima temporada. “Dá para sentir a ambição e o potencial deste elenco promissor. A determinação de todo o clube em lutar por grandes títulos é claramente visível para todos, e tenho plena confiança de que nossos melhores momentos juntos ainda estão por vir.”

O Manchester United contratou Maguire em 2019 por mais de 87 milhões de euros do Leicester City. Até o momento, ele soma 266 partidas oficiais.

Maguire conquistou a FA Cup e a League Cup com o Manchester United. No entanto, nos últimos anos, ele também passou por momentos difíceis.