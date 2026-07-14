O Manchester United deixa Ederson de lado: depois de Andrey Santos, a contratação de Tielemans também é oficial

O Manchester United, após contratar Andrey Santos na sequência do fracasso da negociação por Ederson, do Atalanta, não parou por aí e oficializou uma das contratações mais importantes deste verão. Youri Tielemans deixa o Aston Villa e passa a ser o novo jogador dos Red Devils, que investiram 36 milhões de libras para garantir a contratação do meio-campista belga. O jogador de 29 anos assinou um contrato de cinco anos e é uma das contratações escolhidas por Michael Carrick para revitalizar o meio-campo de vista à nova temporada.





AS PRIMEIRAS PALAVRAS – Tielemans assinou o contrato que o vinculará ao Manchester United até 2031: “É difícil descrever o quanto estou orgulhoso de me juntar ao Manchester United. Assinar por um clube tão especial é uma sensação incrível, a coroação de anos de dedicação desde que me apaixonei pelo futebol”.