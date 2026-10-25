A derrota deixou de ser apenas a perda de três pontos na disputa da Premier League inglesa e se transformou em um estrondoso sinal de alerta que ameaça o futuro de Michael Carrick à frente do comando técnico do Manchester United, depois que a equipe sofreu um duro golpe em seu estádio, o Old Trafford, ao perder por 3 a 0 para o Bournemouth.

E os desdobramentos da queda não pararam nos limites do resultado, mas se estenderam a ponto de abrir a porta para questionamentos decisivos sobre o futuro do treinador, em meio ao crescimento dos pedidos por sua demissão, num momento em que as crises administrativas parecem poder complicar o cenário dentro do clube inglês.

E, em uma reviravolta marcante, o jornalista francês Romain Molina revelou detalhes instigantes relacionados ao futuro de Carrick, apontando que o destino do treinador talvez já estivesse selado, mas que as divergências dentro da diretoria do Manchester United impediram a definição de quem seria seu sucessor.

Molina escreveu em sua conta na plataforma X: "Como foi anunciado, o destino de Carrick já estava selado, mas os dirigentes do Manchester United não entraram em acordo entre si sobre quem o sucederá. O grupo INEOS continua repetindo os mesmos padrões vez após vez".

E essas declarações lançam luz sobre uma crise que vai além dos limites dos resultados dentro de campo, pois colocam a diretoria do Manchester United diante de um teste difícil, diante das conversas sobre a definição do futuro do treinador sem que se chegue a um acordo a respeito do substituto adequado, o que pode aumentar o clima de incerteza que cerca o futuro da equipe na próxima etapa.







