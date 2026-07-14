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Jonathan van Haaster

Traduzido por

O Manchester United contrata Youri Tielemans do Aston Villa por um valor de rescisão pré-estabelecido

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Manchester United
Aston Villa
Y. Tielemans

Youri Tielemans é oficialmente jogador do Manchester United. O experiente belga (29) assina contrato com o clube, por um valor equivalente a cerca de 41 milhões de euros — a cláusula de rescisão limitada prevista em seu contrato —, transferindo-se do Aston Villa para Old Trafford.

O Manchester United havia chegado a um acordo com a Atalanta há muito tempo sobre a transferência de Éderson, mas a negociação fracassou após o exame médico do brasileiro. Em seguida, o Man United mudou de estratégia.

O clube voltou suas atenções para Tielemans, que acabara de ter uma excelente participação na Copa do Mundo com os Diabos Vermelhos. No aquecimento para as quartas de final contra a Espanha, o meio-campista defensivo sofreu uma lesão e foi retirado da partida.

Mas parece que o sentimento de amargura já desapareceu (em grande parte) para o jogador destro de Sint-Pieters-Leeuw. “É difícil descrever o quanto estou orgulhoso de me juntar ao Manchester United”, conta ele nos canais oficiais do clube.

“Assinar com um clube tão especial é uma sensação incrível; é a consagração de anos de dedicação, desde que me apaixonei pelo futebol pela primeira vez.”

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“Tive o privilégio de vivenciar o sucesso no esporte, e isso só aumentou minha determinação em conquistar ainda mais.”

“A ambição de todos no clube é muito clara; estamos todos determinados a disputar os maiores troféus nos próximos anos”, afirmou Tielemans.

O diretor técnico Jason Wilcox está muito satisfeito com a chegada de Tielemans. “Nos últimos sete anos, Youri tem sido consistentemente um dos melhores meio-campistas da Premier League.”

“Ele possui todas as qualidades técnicas, bem como a ambição e a mentalidade necessárias para ter sucesso no Manchester United. Youri é conhecido por sua excepcional consistência e fortalecerá ainda mais nosso elenco com serenidade, criatividade e liderança.”

“Estamos muito felizes em receber um jogador com sua influência e experiência, tanto em campo quanto no vestiário, enquanto continuamos a construir uma equipe pronta para disputar os maiores títulos”, afirmou Wilcox.

Tielemans é a terceira contratação do Manchester United neste verão. Karl Darlow chegou sem custo de transferência do Leeds United e atuará como terceiro goleiro, enquanto Andrey Santos, contratado do Chelsea, deve oferecer opções adicionais no meio-campo.


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