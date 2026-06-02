O Manchester United chega a um acordo sobre uma transferência de até 45 milhões de euros

O Manchester United deu um passo importante no mercado de transferências. David Ornstein, do The Athletic, e o especialista em transferências Fabrizio Romano, entre outros, informam que foi alcançado um acordo com a Atalanta sobre a contratação do meio-campista brasileiro Éderson.

O clube do técnico Michael Carrick pagará à Atalanta um valor base de 40,5 milhões de euros. Esse valor pode chegar a um máximo de 45 milhões de euros, dependendo de vários bônus.

Éderson assina com o Manchester United um contrato até o verão de 2030, com opção de renovação por mais uma temporada em Old Trafford. O exame médico ainda pode causar alguns problemas. Se tudo correr bem, a apresentação está prevista para o início de julho.

Normalmente, o Manchester United teria que pagar um valor mais alto. Como o contrato de Éderson com a Atalanta expira daqui a um ano, o preço de venda caiu inicialmente para 40,5 milhões de euros.

O zagueiro brasileiro está no Atalanta desde 2022, quando o clube pagou 23 milhões de euros por ele. Dois anos depois, veio a conquista da Liga Europa, após uma vitória por 3 a 0 sobre o Bayer Leverkusen na final.

Para Éderson, em 2024, veio mais um grande momento: a estreia na seleção brasileira. Até o momento, ele disputou três partidas pela seleção, embora não tenha sido convocado pelo técnico Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo.

O Manchester United parece ter encontrado em Éderson o sucessor ideal para Casemiro, que deixou o clube recentemente. A mídia inglesa espera mais contratações neste verão, especialmente para o meio-campo.