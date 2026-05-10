"O Manchester United chega a um acordo e está prestes a contratar o substituto de Casemiro"

O Manchester United chegou a um acordo pessoal com Éderson, segundo informou o jornalista italiano especializado em transferências Nicolo Schira. O brasileiro deve reforçar o meio-campo do clube.

O Manchester United vai se despedir tanto de Casemiro quanto de Manuel Ugarte ao final desta temporada e pretende contratar dois substitutos. Ederson, da Atalanta Bergamo, já vem sendo acompanhado há algum tempo.

Éderson chegou agora a um acordo pessoal com os Red Devils. Ele deve ganhar cinco milhões de euros por ano em Old Trafford e assinar contrato até meados de 2031.

Éderson joga pela Atalanta desde 2022, clube que o contratou na época por 23 milhões de euros da Salernitana. O Manchester United vai oferecer 45 milhões para tirá-lo da Atalanta.

De acordo com fontes espanholas, o jogador, que já disputou três partidas pela seleção brasileira, também está na mira do Atlético de Madrid, mas o Manchester United é o favorito para contratá-lo.

O volante disputou 178 partidas pela Atalanta. Nelas, marcou 15 gols e deu 5 assistências.