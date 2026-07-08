O Manchester United chega a um acordo com o Chelsea sobre a transferência de 60 milhões de euros

O Manchester United já garantiu, de maneira não oficial, o reforço que buscava para o meio-campo. O clube chegou a um acordo com o Chelsea sobre a transferência de Andrey Santos, segundo informa o especialista em mercado de transferências David Ornstein, em nome do The Athletic. O brasileiro renderá ao Chelsea uma quantia fixa de 56,3 milhões de euros.

O Chelsea contratou Santos em 2023 por 12,5 milhões de euros do Vasco da Gama. Após passagens por empréstimo pelo Nottingham Forest e pelo RC Strasbourg, ele integrou o elenco do Chelsea na última temporada. Não conseguiu garantir uma vaga como titular, embora tenha somado 2.410 minutos em campo.

Santos tem contrato com o Chelsea até meados de 2030, mas não vê perspectivas suficientes de tempo de jogo no clube. O jogador de 22 anos, que joga pela direita, está atrás de Moisés Caicedo na hierarquia, que, em princípio, tem a vaga de titular garantida e, além disso, renovou seu contrato em abril até meados de 2033.

Na busca por mais tempo de jogo, Santos se deixou convencer pelo técnico do Manchester United, Michael Carrick, que, com a chegada do jogador, passa a contar com mais opções no meio-campo. O jogador, que já disputou seis partidas pela seleção brasileira, pode atuar tanto na posição 6 quanto na 8.

É bem provável que Santos renda ao Chelsea mais do que o valor inicial da transferência. Por meio de bônus simples, os londrinos podem ganhar mais 2,4 milhões de euros além do valor inicial de 56,3 milhões. Além disso, o Chelsea detém uma participação de 10% em uma eventual revenda.

O Manchester United precisava urgentemente de reforços para o meio-campo. Casemiro foi para o Inter de Miami, enquanto Manuel Ugarte sofreu uma grave lesão no ligamento cruzado durante a Copa do Mundo e terá que ficar de fora (de grande parte) da próxima temporada.

O Manchester United buscou inicialmente Elliot Anderson ou Mateus Fernandes, mas o primeiro optou pelo Manchester City, enquanto o United não quis arcar com o valor de quase 100 milhões de euros por Fernandes, que acabou trocando o West Ham United pelo Tottenham Hotspur.

Já havia sido divulgado anteriormente que o Manchester United e a Atalanta haviam chegado a um acordo sobre a contratação de Éderson. O brasileiro custará aos Red Devils uma quantia fixa de 40,5 milhões de euros. Por meio de bônus, a Atalanta pode esperar receber mais 4,5 milhões de euros. O anúncio oficial deve ocorrer em breve.



