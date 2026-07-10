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Jonathan van Haaster

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O Manchester United cancela a transferência multimilionária de Éderson; Atalanta fica furiosa

Manchester United
Atalanta
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A transferência de Éderson para o Manchester United não deu certo. Os ingleses já haviam chegado a um acordo com o brasileiro e seu clube, a Atalanta, há algum tempo, mas supostos problemas no exame médico agora estão atrapalhando as negociações. A Atalanta está indignada e afirma que não há problemas físicos.

No início de junho, já havia sido divulgado que o United e a Atalanta haviam chegado a um acordo sobre um valor de transferência de 40,5 milhões de euros, quantia que poderia chegar a 45 milhões de euros com bônus.

Éderson também estava totalmente a favor da mudança para Manchester e chegou rapidamente a um acordo com os Red Devils. Sua apresentação em Old Trafford parecia, portanto, uma questão de tempo.

No entanto, o anúncio oficial acabou demorando mais do que o esperado, pois Éderson foi convocado para substituir Wesley França, que se lesionou, na seleção brasileira para a Copa do Mundo.

Após a eliminação do Brasil pela Noruega, Éderson pôde finalmente passar pelos exames médicos. O meio-campista foi submetido a testes intensivos pelo Man United em duas ocasiões.

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Após esses exames, o United desistiu da negociação. Segundo a mídia italiana, o Manchester United provocou reações indignadas na Atalanta, que afirma não haver problemas físicos.

O clube também destaca sua convocação para a Seleção. “A Atalanta está convencida de que Éderson está 100% em forma”, escreve Fabrizio Romano.

Vários meios de comunicação italianos informam agora que Manu Koné pode ser o motivo por trás do fracasso da negociação. O titular da seleção francesa vem impressionando na Copa do Mundo e já era considerado uma das maiores estrelas da Série A. O meio-campista de 26 anos deve render à AS Roma cerca de 60 milhões de euros.

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