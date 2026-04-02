O Manchester United aposta alto e vai de cabeça para contratar um grande nome do Arsenal

O Manchester United está interessado no zagueiro do Arsenal, Miles Lewis-Skelly, segundo informa a Sky Sports. Os Red Devils o veem como o substituto ideal para Luke Shaw a longo prazo.

O atual terceiro colocado da Inglaterra conta atualmente com dois laterais-esquerdos titulares: Shaw e Tyrell Malacia. Este último deixará Manchester definitivamente neste verão.





Por isso, o clube quer trazer um novo concorrente para Shaw. A atenção do clube se voltou para Lewis-Skelly, que ficou de lado no Arsenal.

O zagueiro, de apenas 19 anos, passou por toda a base do Arsenal e já estreou pela seleção inglesa.

Em 2025, ele foi recompensado pelo Arsenal com um contrato de longo prazo até meados de 2030, mas nesta temporada ele está passando por dificuldades. Mikel Arteta costuma dar preferência a Riccardo Calafiori.

Lewis-Skelly disputou sua última partida pelo time do norte de Londres em 15 de fevereiro. Na ocasião, ele jogou os 90 minutos na partida da FA Cup contra o Wigan Athletic (vitória por 4 a 0).



