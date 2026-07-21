O Manchester United deu o primeiro passo na sua tentativa de vencer a corrida pela contratação do francês Manu Koné, médio da Roma, sabendo que o jogador está também no radar do Arsenal.

Segundo o jornal inglês "Mirror", o Manchester United deu o primeiro passo e iniciou conversações oficiais com a Roma a respeito do médio francês Manu Koné, avaliado em 60 milhões de euros (51 milhões de libras esterlinas).

O Manchester United enfrenta a concorrência do Arsenal e do Liverpool na disputa pelo craque francês, que mostrou um desempenho notável com a selecção francesa no Mundial de 2026.

O médio provou ser uma estrela reluzente no Mundial, o que levou vários clubes a prepararem-se para o contratar durante o período de transferências de verão.

Apesar de a Roma ter garantido o apuramento para a Liga dos Campeões, ainda precisa de vender alguns dos seus jogadores, e Koné era o principal candidato a render um valor elevado, já que as suas exibições de destaque no Mundial fizeram subir o seu preço.

Alguns em Itália acreditaram também que a desistência do Manchester United do negócio por Ederson, jogador da Atalanta, se deveu ao facto de terem definido um novo alvo.

O Manchester United deu grande atenção ao reforço do seu meio-campo neste verão e, apesar das chegadas de Youri Tielemans e André Santos, continua a procurar contratar outros jogadores de qualidade para o meio-campo. Estes dois jogadores custaram-lhes 85 milhões de libras esterlinas, mas ao que parece estão dispostos a gastar ainda mais.