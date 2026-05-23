O Manchester United está praticamente certo de contratar Éderson. É o que afirma o jornalista de transferências Matteo Moretto, do Marca, conhecido por sua confiabilidade. O meio-campista central de 26 anos vem da Atalanta e é considerado em Old Trafford o sucessor em potencial de Casemiro.

“Éderson para o Manchester United”, escreveu Moretto no sábado no X. “Os dois clubes chegaram a um acordo verbal e o jogador também já chegou a um acordo sobre o contrato.”

Segundo o jornalista, agora restam apenas os últimos detalhes a serem acertados. Nos próximos dias, ambos os clubes esperam chegar a um acordo definitivo.

Moretto não menciona nada sobre o valor da transferência. A mídia inglesa fala de um valor entre 45 e 50 milhões de euros. O Transfermarkt estima atualmente o valor de mercado de Éderson, que ainda tem contrato por um ano, em 40 milhões de euros.

Éderson, que disputou três partidas pela seleção brasileira, jogou por vários clubes brasileiros antes de chegar ao Atalanta em 2022, vindo do Salernitana. Pelo clube de Bergamo, ele disputou 180 partidas oficiais, nas quais o goleiro destro marcou 16 gols e deu 6 assistências.

Há um ano, Éderson já havia sido associado ao Manchester United. Na época, Real Madrid, Manchester City, Atlético de Madrid e Juventus também teriam demonstrado interesse, mas a transferência não se concretizou.

Agora, porém, isso vai acontecer. No Manchester United, Éderson terá a missão de fazer esquecer seu compatriota Casemiro, que deixa o clube neste verão, após quatro anos, sem custo de transferência.