O autoproclamado "maior clube do mundo" se esforça para ter os melhores jogadores do mundo - essa já é a filosofia do Real Madrid há anos. Que os merengues venham sendo ligados a Rodri, do Manchester City, há algumas semanas não é grande surpresa, afinal o maestro do meio-campo foi eleito o melhor jogador do torneio após o triunfo da Espanha na Copa do Mundo. No mais tardar com essa premiação, o Real foi obrigado a se debruçar sobre o assunto. Mas não está dito que contratar o jogador de 30 anos seja de fato uma boa ideia para o clube madrilenho.

O fato de Rodri estar sendo especulado no Real neste momento, ao lado de dois astros da Bundesliga como Michael Olise (Bayern de Munique) ou Yan Diomande (RB Leipzig), tem mais uma vez muito a ver com o presidente Florentino Pérez: no início de junho, ele ainda travou uma intensa campanha eleitoral com seu desafiante Enrique Riquelme, ao fim da qual foi reconduzido ao cargo com tranquilidade. Em tom grandioso, ele havia anunciado a torcedores e sócios do clube uma mega contratação para o verão, dizendo que faria uma oferta de 150 milhões de euros por uma grande estrela.

"A oferta vale para um jogador do calibre de Cristiano Ronaldo ou Kaká", anunciou Pérez - mas no fim houve bem menos brilho, criatividade e poder de fogo: Julian Alvarez deveria chegar do Atlético de Madrid por esse valor, mas o rival da cidade rejeitou de forma dura e rápida a oferta dos merengues, possivelmente nem tão séria assim. Depois disso, até houve alguma movimentação no mercado por parte do Real, mas o negócio que faria os torcedores sonharem com tempos dourados após dois anos sem títulos não aconteceu. Primeiro, José Mourinho voltou ao clube como técnico, ele que em sua passagem pelo Santiago Bernabéu também conquistou títulos, mas no duelo eterno com o Barcelona de Pep Guardiola geralmente levou a pior.

Real ainda sem grande impacto no mercado da bola

Com Marc Cucurella (Chelsea) e Denzel Dumfries (Inter de Milão), o Real contratou dois laterais por um total de 75 milhões de euros, além de mais um defensor, Ibrahima Konate (Liverpool), sem custos de transferência. Para Bernardo Silva (Manchester City), que aos 31 anos é ainda mais velho que Rodri, chegou mais um jogador experiente sem custos. O impacto prometido no mercado, porém, não aconteceu - e Rodri naturalmente poderia proporcioná-lo com uma transferência.

A qualidade técnica que Rodri ainda tem mesmo após a ruptura do ligamento cruzado sofrida em 2024, e que voltou a demonstrar de forma impressionante no torneio nos Estados Unidos, Canadá e México, naturalmente fala a favor de que o Real deva tentar sua contratação caso ele chegue ao mercado. Segundo informações da Sky Sport, ele tem em mãos no City uma proposta de renovação de seu contrato, que vai até 2027, mas até agora não houve acordo com os Skyblues. A mesma reportagem informa ao mesmo tempo uma oferta do Real para Rodri assinar com os merengues até 2030. Uma proposta na casa de 50 a 60 milhões de euros estaria sendo preparada neste momento.

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No entanto, também há outras reportagens que contestam exatamente esse interesse do Real. O jornal esportivo espanhol AS cita fontes de dentro do clube, que observaram que a suposta investida por Rodri estaria relacionada apenas ao sucesso da Espanha na Copa do Mundo. Caso ele fosse para Madri como o organizador do meio-campo que o Real, sem dúvida, vinha sentindo muita falta após as saídas de Toni Kroos e Luka Modric, a ideia de jogo do novo técnico Mourinho seria completamente virada de cabeça para baixo.

Com Rodri, você ganha um futebol de posse de bola, no qual o jogador de 30 anos dita quando o jogo precisa ser acelerado ou cadenciado e em que todo ataque começa com ele. Já desde o período sob Carlo Ancelotti, porém, o Real vinha se transformando em um time que não tinha problema em entregar a bola ao adversário e apostar nos momentos de transição com os velozes Vinicius Junior e Kylian Mbappe.

Maresca sobre ausência de Rodri: "Ele precisa descansar e se recuperar"

Se Rodri se encaixa no técnico do Real e em seu estilo de jogo é, portanto, uma grande questão. Se os 100 milhões de euros de taxa de transferência colocados em pauta não seriam demais para um jogador de 30 anos é outra. Neste verão, de todo modo, Rodri deu a impressão de que ainda tem alguns bons anos pela frente e de que justifica esse preço. E o próprio Rodri, apesar de seu passado no Atlético de Madrid, deu repetidamente a impressão de que gostaria, sim, de defender os merengues.

"O fato de eu ter jogado no Atlético não me impede de jogar no Real. Há outros jogadores que seguiram esse caminho", disse ele na primavera, de forma sugestiva, e com isso deu origem às primeiras especulações sobre um retorno do maestro do meio-campo à capital espanhola.

No entanto, na semana passada veio a notícia de seu clube de que ele teria de passar imediatamente por uma cirurgia nas costas - e ficará fora por tempo indeterminado, por enquanto. "Ele vai ser operado na segunda-feira. Depois, precisa de férias, precisa descansar e se recuperar. E então voltará para nós", explicou o técnico do City, Maresca. Na terça-feira, os Skyblues informaram que o procedimento foi bem-sucedido. "Todos no clube lhe desejam uma rápida recuperação", escreveu o clube em um comunicado.

Mas não está dito que ele realmente voltará para Manchester. Além do Real, também o Paris Saint-Germain - cirurgia nas costas ou não - já estaria atrás de Rodri, segundo a RMC, ainda que o meio-campo dos franceses esteja excelentemente servido com Vitinha, Fabian Ruiz e Joao Neves. Os dois títulos seguidos da Liga dos Campeões falam por si.

O próprio Rodri supostamente prefere um retorno à Espanha após sete anos na Inglaterra, por isso convencê-lo de uma transferência provavelmente não representaria grande obstáculo. E também em seu clube a ideia de sua saída parece estar sendo cada vez mais aceita. Depois de, segundo relatos da imprensa, o ManCity inicialmente ter feito resistência e não querer colaborar com um acordo, as posições agora parecem ter se suavizado, segundo informações do Marca. Ali se diz que "o clube inglês, que tem o maior respeito pelo jogador, aceitará sua saída caso essa seja sua decisão".

De qualquer forma, Florentino Pérez é conhecido por ser financeiramente bastante convincente quando quer alcançar algo. E, afinal, ele fez uma promessa aos torcedores do Real que teria enorme prazer em cumprir.